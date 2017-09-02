Александр Хохлачев: В СКА мне бы не дали столько игрового времени, как в «Спартаке»
Форвард «Спартака» Александр Хохлачев прокомментировал старт сезона в составе московского клуба.
- Почему я активно начал набирать очки в этом сезоне, - переспрашивает Хохлачев. – Ну так я же прибавляю с каждым годом. Больше играю, тренеры больше доверяют. Ну и партнеры у меня в «Спартаке» отличные, и Райан Стоа, и Слава Лещенко. Пока у нас все неплохо выходит.
- Получается, что переход из СКА в «Спартак» даже сыграл вам на руку?
- Я рад, что так все произошло. Ведь понятно, что в Питере я бы не получал столько времени, сколько хотел. Из-за этого я еще больше рад играть за «Спартак».
Матч
Спартак - Динамо Мн - 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит:
Мирнов - 1:0.
Место и дата
02 сентября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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