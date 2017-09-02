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Диего Коста отказался возвращаться в расположение «Челси»

Источник:  The TelegraphКомментарии

Форвард «Челси» Диего Коста все еще отказывается возвращаться в расположение команды. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Telegraph, Коста не вернулся в команду и не намерен делать это в дальнейшем. Ранее он уже был оштрафован клубом на 300 000 фунтов. При этом «Челси» включил игрока в заявку на сезон.

Напомним, что Коста до последнего рассчитывал на трансфер в «Атлетико», но переход не состоялся. Ранее главный тренер Антонио Конте сообщил Косте, что не рассчитывает на него в текущем сезоне.

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