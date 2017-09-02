Диего Коста отказался возвращаться в расположение «Челси»
Источник: The TelegraphКомментарии
Форвард «Челси» Диего Коста
все еще отказывается возвращаться в расположение команды. Об этом сообщают британские
СМИ.
Как информирует The Telegraph,
Коста не вернулся в команду и не намерен делать это в дальнейшем. Ранее он уже
был оштрафован клубом на 300 000 фунтов. При этом «Челси» включил игрока в
заявку на сезон.
Напомним, что Коста до
последнего рассчитывал на трансфер в «Атлетико», но переход не состоялся. Ранее
главный тренер Антонио Конте сообщил Косте, что не рассчитывает на него в
текущем сезоне.
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