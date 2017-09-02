Владимир Ткачев: Такие поражения показывают наши слабые стороны, над которыми надо работать

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев рассказал о причинах поражения от «Сочи» (0:5) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Никакие слова нас не оправдают за это поражение. Такие поражения показывают наши слабые стороны, над которыми надо работать. Мы должны понимать, что в этом сезоне не будет все так просто, не будет проходных матчей. Неплохо начали сезон – четыре победы, но это поражение испортило общий результат. Почему не забили? Вратарь здорово сыграл, возможно, мы расхлябанно сыграли под воротами. У нас в начале первого периода, по-моему, был стопроцентный момент.

Не могу сказать, что наша тройка плохо играет. Бывают моменты, когда мы не забиваем в пустые ворота. Считаю, что мы много моментов создаем. Нужно поправить эти моменты, забыть обо всём и просто работать, – передает слова Ткачева «БИЗНЕС Online».