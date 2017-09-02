Дмитрий Калинин: Тяжело уже становится. Это мягко говоря
Капитан «Спартака» Дмитрий Калинин прокомментировал победу над
минским «Динамо» - 1:0 бул.
После шестого матча через день
«Спартак» и на домашней арене выглядел не слишком свежо.
- Тяжело уже становится, мягко
говоря, - признался Калинин после трудной победы над минчанами. – Но ничего
страшного. Ведь все примерно в равных условиях…
- Не скажите! Есть команды с
очень длинной лавкой. А «Спартак» уже несколько матчей играет в шесть
защитников. И замены, как я понимаю, нет.
- Пока играем так. Это решение
тренеров.
- Почему матч с «Динамо»
вышел таким упорным?
- Минчане играли очень просто и надежно в обороне. В принципе, как и мы. Поэтому и счет такой. Хотя моменты были и у нас, и у них. А вот на буллитах нам повезло больше.
Матч
Спартак - Динамо Мн - 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит:
Мирнов - 1:0.
Место и дата
02 сентября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция