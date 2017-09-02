Дмитрий Калинин: Тяжело уже становится. Это мягко говоря

Капитан «Спартака» Дмитрий Калинин прокомментировал победу над минским «Динамо» - 1:0 бул.

После шестого матча через день «Спартак» и на домашней арене выглядел не слишком свежо.

- Тяжело уже становится, мягко говоря, - признался Калинин после трудной победы над минчанами. – Но ничего страшного. Ведь все примерно в равных условиях…

- Не скажите! Есть команды с очень длинной лавкой. А «Спартак» уже несколько матчей играет в шесть защитников. И замены, как я понимаю, нет.

- Пока играем так. Это решение тренеров.

- Почему матч с «Динамо» вышел таким упорным?

- Минчане играли очень просто и надежно в обороне. В принципе, как и мы. Поэтому и счет такой. Хотя моменты были и у нас, и у них. А вот на буллитах нам повезло больше.