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Дмитрий Калинин: Тяжело уже становится. Это мягко говоря

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан «Спартака» Дмитрий Калинин прокомментировал победу над минским «Динамо» - 1:0 бул.

После шестого матча через день «Спартак» и на домашней арене выглядел не слишком свежо.

- Тяжело уже становится, мягко говоря, - признался Калинин после трудной победы над минчанами. – Но ничего страшного. Ведь все примерно в равных условиях…

- Не скажите! Есть команды с очень длинной лавкой. А «Спартак» уже несколько матчей играет в шесть защитников. И замены, как я понимаю, нет.

- Пока играем так. Это решение тренеров.

- Почему матч с «Динамо» вышел таким упорным?

- Минчане играли очень просто и надежно в обороне. В принципе, как и мы. Поэтому и счет такой. Хотя моменты были и у нас, и у них. А вот на буллитах нам повезло больше.

Матч

Спартак - Динамо Мн - 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит:

Мирнов - 1:0.

Место и дата

02 сентября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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