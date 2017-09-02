Виктор Комаров: Со СКА будет очень принципиальная игра

Нападающий «Спартака» Виктор Комаров прокомментировал победу над минским «Динамо» - 1:0 бул.

- После двух побед всегда приходит уверенность, постараемся эту серию продолжить, - обещает Комаров.

- Радила как потеряли в первом периоде?

- Лукаш ударился головой. Никто даже не заметил – как. На МРТ повезли.

- Довольны стартом сезона?

- Хотелось большего, конечно. Восемь очков, конечно, тоже неплохо. Но надо стараться играть еще лучше.

- Особенно в следующем матче со СКА?

- Это, конечно, очень принципиальная игра. Но нам все матчи важны.