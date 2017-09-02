Виктор Комаров: Со СКА будет очень принципиальная игра
Нападающий «Спартака» Виктор Комаров прокомментировал победу над минским «Динамо» - 1:0 бул.
- После двух побед всегда приходит уверенность, постараемся эту серию продолжить, - обещает Комаров.
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Радила как
потеряли в
первом периоде?
- Лукаш ударился головой. Никто даже не заметил – как. На МРТ повезли.
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Довольны стартом
сезона?
- Хотелось большего, конечно. Восемь очков, конечно, тоже неплохо. Но надо стараться играть еще лучше.
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Особенно в
следующем матче
со СКА?
- Это, конечно, очень принципиальная игра. Но нам все матчи важны.
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