Льюис Хэмилтон: Сегодня я отпраздную поул-позицию вкусной пастой
Пилот команды «Мерседес»
Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Италии.
Напомним, что он показал лучшее время.
«Трудно подобрать слова, чтобы
описать то, что я сейчас ощущаю. Мы на территории «Феррари», но болельщики «Мерседеса»
обеспечили нам огромную поддержку. Завоевать поул-позицию на такой легендарной
трассе дорогого стоит. Сегодня я отпраздную поул-позицию вкусной пастой.
Честно говоря, я не знал, что
выиграл квалификацию, когда пересек финишную черту. Однако я ощущал, что
проехал довольно хороший круг.
Вторую быструю попытку в
третьем сегменте я прервал, поэтому перед последним кругом ощущал огромное
давление. В любой момент на трассе могли появиться желтые или даже красные
флаги. Я понимал, что рискую, и выдал свой максимум.
Когда мы вернулись на дождевые
шины, я почувствовал больше сцепления с трассой, чем на промежуточной резине.
Но автомобиль был настроен под сухую погоду. Поэтому нам пришлось управлять
жестко настроенными машинами, а это нелегко, ведь автомобиль сложнее приструнить»,
- цитирует Хэмилтона Autosport.
Гран-при Италии. Монца
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
4. Ланс Стролл («Уильямс»)
5. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
6. Валттери Боттас («Мерседес»)
7. Кими Райкконен («Феррари»)
8. Себастьян Феттель («Феррари»)
9. Фелипе Масса («Уильямс»)
10. Стоффель Вандорн («Макларен»)
Выбыли после второго сегмента:
11. Серхио Перес («Форс-Индия»)
12. Нико Хюлькенберг («Рено»)
13. Фернандо Алонсо («Макларен»)
14. Даниил Квят («Торо Россо»)
15. Карлос Сайнс («Торо Россо»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Джолион Палмер («Рено»)
18. Маркус Эрикссон («Заубер»)
19. Паскаль Верляйн («Заубер»)
20. Ромен Грожан («Хаас»)