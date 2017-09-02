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Льюис Хэмилтон: Сегодня я отпраздную поул-позицию вкусной пастой

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Италии. Напомним, что он показал лучшее время.

«Трудно подобрать слова, чтобы описать то, что я сейчас ощущаю. Мы на территории «Феррари», но болельщики «Мерседеса» обеспечили нам огромную поддержку. Завоевать поул-позицию на такой легендарной трассе дорогого стоит. Сегодня я отпраздную поул-позицию вкусной пастой.

Честно говоря, я не знал, что выиграл квалификацию, когда пересек финишную черту. Однако я ощущал, что проехал довольно хороший круг.

Вторую быструю попытку в третьем сегменте я прервал, поэтому перед последним кругом ощущал огромное давление. В любой момент на трассе могли появиться желтые или даже красные флаги. Я понимал, что рискую, и выдал свой максимум.

Когда мы вернулись на дождевые шины, я почувствовал больше сцепления с трассой, чем на промежуточной резине. Но автомобиль был настроен под сухую погоду. Поэтому нам пришлось управлять жестко настроенными машинами, а это нелегко, ведь автомобиль сложнее приструнить», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Гран-при Италии. Монца

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

4. Ланс Стролл («Уильямс»)

5. Эстебан Окон («Форс-Индия»)

6. Валттери Боттас («Мерседес»)

7. Кими Райкконен («Феррари»)

8. Себастьян Феттель («Феррари»)

9. Фелипе Масса («Уильямс»)

10. Стоффель Вандорн («Макларен»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Серхио Перес («Форс-Индия»)

12. Нико Хюлькенберг («Рено»)

13. Фернандо Алонсо («Макларен»)

14. Даниил Квят («Торо Россо»)

15. Карлос Сайнс («Торо Россо»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Джолион Палмер («Рено»)

18. Маркус Эрикссон («Заубер»)

19. Паскаль Верляйн («Заубер»)

20. Ромен Грожан («Хаас»)

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