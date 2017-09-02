Владимир Воробьев: Артюхин проводит всего вторую игру, но выглядит неплохо

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал победу над рижскими одноклубниками (5:1).

- Это была первая игра на выезде, серия будет тяжелой, но мы хорошо подготовились. Многое получалось, хорошо реализовали большинство. Все равно матч получился нервозный, мы знаем как тяжело играть в Риге. Всех ребят и болельщиков с победой.

Можно сказать, что Артюхин влился в коллектив? Женя проводит всего вторую игру, но выглядит неплохо. У нас вообще новая команда, много молодых ребят, несколько новичков еще на подходе. Будем бороться. Хочу сказать, что доволен отношением всех ребят к делу. В современном хоккее игра в неравенстве играет огромную роль, и я рад, что этот важный выезд начали с победы и взяли три очка, - передает слова Воробьева пресс-служба московского «Динамо».