Даниил Квят: Было трудно принять правильное решение по шинам

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Италии. Напомним, что он занял 14-е место.

«Нелегкие погодные условия. У нас были проблемы с балансом: я делал все возможное, чтобы удержать машину на трассе в каждом повороте. Кроме того, на мокрой трассе постоянно прокручивались колеса.

Было трудно принять правильное решение по шинам: иногда лучшей была дождевая резина, иногда – промежуточные шины. Но я доволен теми решениями, которые мы принимали по ходу дня.

Со своей стороны я показал максимум. Гонка будет сложной, так как эта трасса не подходит нашей машине», - цитирует Квята Autosport.

Отметим, что Квят в гонке будет стартовать с десятой позиции из-за штрафов Макса Ферстаппена, Даниэля Риккардо, Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенберга.

Гран-при Италии. Монца



Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

4. Ланс Стролл («Уильямс»)

5. Эстебан Окон («Форс-Индия»)

6. Валттери Боттас («Мерседес»)

7. Кими Райкконен («Феррари»)

8. Себастьян Феттель («Феррари»)

9. Фелипе Масса («Уильямс»)

10. Стоффель Вандорн («Макларен»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Серхио Перес («Форс-Индия»)

12. Нико Хюлькенберг («Рено»)

13. Фернандо Алонсо («Макларен»)

14. Даниил Квят («Торо Россо»)

15. Карлос Сайнс («Торо Россо»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Джолион Палмер («Рено»)

18. Маркус Эрикссон («Заубер»)

19. Паскаль Верляйн («Заубер»)

20. Ромен Грожан («Хаас»)