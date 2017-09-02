Даниил Квят: Было трудно принять правильное решение по шинам
Пилот команды «Торо Россо»
Даниил Квят поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Италии.
Напомним, что он занял 14-е место.
«Нелегкие погодные условия. У
нас были проблемы с балансом: я делал все возможное, чтобы удержать машину на
трассе в каждом повороте. Кроме того, на мокрой трассе постоянно прокручивались
колеса.
Было трудно принять правильное
решение по шинам: иногда лучшей была дождевая резина, иногда – промежуточные
шины. Но я доволен теми решениями, которые мы принимали по ходу дня.
Со своей стороны я показал
максимум. Гонка будет сложной, так как эта трасса не подходит нашей машине», -
цитирует Квята Autosport.
Отметим, что Квят в гонке будет стартовать с десятой позиции из-за
штрафов Макса Ферстаппена, Даниэля Риккардо, Фернандо Алонсо и Нико
Хюлькенберга.
Гран-при Италии. Монца
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
4. Ланс Стролл («Уильямс»)
5. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
6. Валттери Боттас («Мерседес»)
7. Кими Райкконен («Феррари»)
8. Себастьян Феттель («Феррари»)
9. Фелипе Масса («Уильямс»)
10. Стоффель Вандорн («Макларен»)
Выбыли после второго сегмента:
11. Серхио Перес («Форс-Индия»)
12. Нико Хюлькенберг («Рено»)
13. Фернандо Алонсо («Макларен»)
14. Даниил Квят («Торо Россо»)
15. Карлос Сайнс («Торо Россо»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Джолион Палмер («Рено»)
18. Маркус Эрикссон («Заубер»)
19. Паскаль Верляйн («Заубер»)
20. Ромен Грожан («Хаас»)