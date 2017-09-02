Дубль Думбия помог Кот-д'Ивуару разгромить Габон

Футболисты сборной Кот-д'Ивуара разгромили Габон в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

Встреча третьего тура группы С в зоне Африканской конфедерации футбола прошла на поле стадиона «Стад д'Ангондже» в Либревиле (Габон) и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Макс-Ален Градель и Сейду Думбия, оформивший в этом матче дубль.

После этой встречи ивуарийцы, набрав семь очков, лидируют в группе. Сборная Габона, имея в активе2 балла, находятся на третьем месте.