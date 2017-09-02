Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Баскетбол  Россия75 : 72Сербия
Футбол  Украина2 : 0Турция
Хоккей  Ак Барс0 : 5ХК Сочи
Футбол  Испания2 : 0Италия
Волейбол  Россия2 : 0Бельгия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тимофей Мозгов: Верили, что можем обыграть Сербию

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Центровой сборной России Тимофей Мозгов поделился впечатлениями от победы над командой Сербии во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы.

- Конечно, мы изначально рассчитывали на победу и верили, что можем одолеть сербов. Иначе зачем было выходить на площадку? - передает слова Мозгова корреспондент «Советского спорта». - Матч получился непростым, я долго не мог войти в игру, получил несколько странных фолов, которые немного вывели меня из себя, потом смазал довольно простые броски. Но в конце концов сумел успокоиться, поймать свой ритм и помочь команде во второй половине. Обе сборные играли довольно агрессивно, было много силовой борьбы, но мы выстояли и сегодня можем быть довольны собой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евробаскет. Финляндия уступила Словении, Хорватия обыграла РумыниюЗавершились еще два матча второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу.Тимофей Мозгов: Мы определенно стали сильнееЦентровой сборной России Тимофей Мозгов прокомментировал победу над командой Сербии во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы.Сергей Базаревич: Две победы на старте еще ничего не меняютГлавный тренер сборной России Сергей Базаревич призвал не торопиться с прогнозами на турнир после двух побед нашей команды над Турцией и Сербией.Андрей Воронцевич: Очень хорошо сыграли в защитеФорвард сборной России Андрей Воронцевич поделился мнением о матче против Сербии на групповом этапе Евробаскета, который наша команда выиграла 75:72.Виталий Фридзон: Были готовы к жесткой борьбеКапитан сборной России Виталий Фридзон прокомментировал победу нашей команды над Сербией во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы.
Баскетбол
Виталий Фридзон: Были готовы к жесткой борьбе
Футбол
Диего Коста отказался возвращаться в расположение «Челси»
Футбол
Финляндия дома обыграла Исландию в квалификации ЧМ-2018
Футбол
Сборная Сербии разгромила Молдавию в отборочном матче ЧМ-2018
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
Евробаскет-2017
Евробаскет-2017