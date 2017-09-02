Тимофей Мозгов: Верили, что можем обыграть Сербию

Центровой сборной России Тимофей Мозгов поделился впечатлениями от победы над командой Сербии во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы.

- Конечно, мы изначально рассчитывали на победу и верили, что можем одолеть сербов. Иначе зачем было выходить на площадку? - передает слова Мозгова корреспондент «Советского спорта». - Матч получился непростым, я долго не мог войти в игру, получил несколько странных фолов, которые немного вывели меня из себя, потом смазал довольно простые броски. Но в конце концов сумел успокоиться, поймать свой ритм и помочь команде во второй половине. Обе сборные играли довольно агрессивно, было много силовой борьбы, но мы выстояли и сегодня можем быть довольны собой.