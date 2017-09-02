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Виталий Фридзон: Были готовы к жесткой борьбе

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан сборной России Виталий Фридзон прокомментировал победу нашей команды над Сербией во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы.

- Мы понимали, что нас ждет тяжелый матч, - признался Фридзон на пресс-конференции. - Тем более, встречу с Турцией мы закончили накануне поздно вечером, так что на восстановление и подготовку к игре против Сербии было меньше суток. Однако времени в итоге хватило. Мы были готовы к жесткой борьбе и смогли действовать агрессивно на протяжении всех 40 минут матча. Конечно, приятно начинать турнир с двух побед, но впереди еще три встречи против Бельгии, Латвии и Великобритании. Надо провести их не менее собрано. О выходе в плей-офф пока говорить рано.

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