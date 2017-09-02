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Андрей Воронцевич: Очень хорошо сыграли в защите

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной России Андрей Воронцевич поделился мнением о матче против Сербии на групповом этапе Евробаскета, который наша команда выиграла 75:72.

- Сербы всегда играют агрессивно, жестко, и навязывают силовую борьбу. Нам надо было быть к этому готовым, и мы подготовились, - приводит слова Воронцевича корреспондент «Советского спорта». - Всегда тяжело противостоять команде, у которой такие рослые центровые - они доминируют, наверное, над всеми другими большими в Европе! В отсутствие Теодосича роль лидера выполняет Богдан Богданович, который очень опасен в нападении. Нам же удалось его остановить в первой половине. Не было такого, чтобы кто-то держал Богдана персонально - просто игроки задней линии здорово отработали на периметре, форварды ставили заслоны, и мы постоянно давили на мяч при нападении соперников. Получилась очень напряженная борьба, но мы справились и сумели добиться победы. Очень здорово сыграли в обороне. Вот в нападении, особенно - в командном - еще есть, где прибавить. Постараемся сделать это в следующих матчах.

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