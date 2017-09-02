Сергей Базаревич: Две победы на старте еще ничего не меняют

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич призвал не торопиться с прогнозами на турнир после двух побед нашей команды над Турцией и Сербией.

- Мы понимали, что во встрече с сербами не будем фаворитами, - рассказал Базаревич на пресс-конференции. - Хорошо, что ребята правильно восприняли эту ситуацию и должны образом настроились на матч. Мы неплохо начали игру, потом немного просели, но в итоге сумел собраться, остаться единым целом и добиться успеха. Конечно, две победы - это лучше, чем два поражения на старте турнира. Но давайте не будем торопиться с выводами. Мы еще не гарантировали себе даже выход в плей-офф. Так что будем ответственно готовиться к оставшимся матчам в группе.