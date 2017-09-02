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Тимофей Мозгов: Мы определенно стали сильнее

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Центровой сборной России Тимофей Мозгов прокомментировал победу над командой Сербии во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы.

- Да, мы проиграли им недавно на товарищеском турнире в Германии. Но, во-первых, мы на 200 процентов стали сильнее с тех пор. Во-вторых - я уже говорил, что мы и в Гамбурге демонстрировали хороший командный баскетбол. Просто сейчас результат имеет куда более важное значение. Сербия - очень непростой соперник, там много габаритных игроков, и даже мне было непривычно держать такого высокорослого парня, как Бобан Марьянович. Да, он много нам забил, но он всем забивает. Другое дело, что мы все равно сумели выстоять и победить за счет слаженных действий в защите и в атаке. Мы определенно прибавили за последний месяц и, надеюсь, сможем прибавить еще, - приводит слова Мозгова корреспондент «Советского спорта».

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