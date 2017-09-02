Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях в многоборье

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Арина Аверина: На ЧМ стараемся настраивать себя как на обычные соревнования Российская гимнастка Арина Аверина поделилась впечатлениями от победы в упражнениях с мячом на проходящем в Италии чемпионате мира.

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