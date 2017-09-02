Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Баскетбол  Россия75 : 72Сербия
Футбол  Украина2 : 0Турция
Хоккей  Ак Барс0 : 5ХК Сочи
Футбол  Испания2 : 0Италия
Волейбол  Россия2 : 0Бельгия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях в многоборье

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Пезаро (Италия) проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Сборная России стала первой в групповых упражнениях в многоборье.

За сборную России выступали Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова и Евгения Леванова. Второе место заняла сборная Болгарии. Третьей стала команда Японии.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира

Пезаро (Италия)

Группы. Многоборье

1. Россия (Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова) – 37,700

2. Болгария – 36,950

3. Япония – 36,650

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арина Аверина: На ЧМ стараемся настраивать себя как на обычные соревнованияРоссийская гимнастка Арина Аверина поделилась впечатлениями от победы в упражнениях с мячом на проходящем в Италии чемпионате мира.А. Аверина победила в упражнении с мячом на ЧМ, Д. Аверина – серебряный призерРоссиянка Арина Аверина выиграла золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия) в упражнении с мячом.Дина Аверина выиграла золото ЧМ в упражнении с обручем, у Арины Авериной сереброРоссиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия) в упражнении с обручем.Сестры Аверины, Близнюк вошли в состав сборной России на чемпионат мираСтал известен окончательный состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат мира.Российские «художницы» выиграли золото ЧЕ в командном первенствеСборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата Европы 2017 года в командном первенстве.
Баскетбол
Виталий Фридзон: Были готовы к жесткой борьбе
Футбол
Диего Коста отказался возвращаться в расположение «Челси»
Футбол
Финляндия дома обыграла Исландию в квалификации ЧМ-2018
Футбол
Сборная Сербии разгромила Молдавию в отборочном матче ЧМ-2018
все новости