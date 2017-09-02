Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях в многоборье
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Пезаро (Италия) проходит
чемпионат мира по художественной гимнастике. Сборная России стала первой в групповых упражнениях в многоборье.
За сборную России выступали
Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения
Полякова и Евгения Леванова. Второе место заняла сборная Болгарии.
Третьей стала команда Японии.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Пезаро (Италия)
Группы. Многоборье
2. Болгария – 36,950
3. Япония – 36,650
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