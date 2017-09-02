Украина – Турция. На поле выбежала полуобнаженная женщина с надписью «Эрдоган – убийца» (фото)

Перед стартовым свистком матча квалификации ЧМ-2018 Украина – Турция на поле выбежала полуобнаженная женщина. На ее теле была надпись «Эрдоган – убийца» на английском языке.

По всей видимости, это была активистка движения Femen. Реджеп Тайип Эрдоган – нынешний президент Турции.