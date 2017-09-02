Украина – Турция. На поле выбежала полуобнаженная женщина с надписью «Эрдоган – убийца» (фото)
Источник: Twitter.comКомментарии
Перед стартовым свистком матча
квалификации ЧМ-2018 Украина – Турция на поле выбежала полуобнаженная женщина. На
ее теле была надпись «Эрдоган – убийца» на английском языке.
По всей видимости, это была активистка движения Femen. Реджеп Тайип Эрдоган – нынешний президент Турции.
Активистка Femen выбежала на поле перед матчем Украина - Турция pic.twitter.com/zqfewuCToh— Review News (@Review_News_Net) 2 сентября 2017 г.
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