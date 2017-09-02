Касаткина переиграла Остапенко и вышла в четвертый круг US Open
На проходящем в эти дни в Нью-Йорке Открытом чемпионате США по теннису россиянка Дарья Касаткина переиграла представительницу Латвии Елену Остапенко в двух сетах - 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Касаткина выполнила два эйса, допустила четыре двойные, и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Остапенко одна подача навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Касаткина встретится с эстонской теннисисткой Кайей Канепи.
Отметим, что ранее российской спортсменке не удавалось добраться до четвертого круга ни на одном из турниров «Большого шлема».
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Остапенко Е. (Латвия) - Касаткина Д. (Россия) - 3:6, 2:6
Место и дата
02 сентября 20:00, , Онлайн-трансляция