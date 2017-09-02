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Макс Ферстаппен: Великолепная квалификация, все работало как надо

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Италии. Напомним, что он занял второе место, но из-за штрафа за  смену компонентов силовой установки в гонке будет стартовать 14-м.

«Великолепная квалификация, все работало как надо. Возможно, первый и второй сегменты прошли лучше, чем третий, так как под конец я больше проскальзывал, особенно в последнем секторе.

Финальный круг получился отличным, мне сказали о поуле, а инженер озвучивал времена секторов. Я сразу у него спросил о показателях Льюиса, который ставил к тому моменту лучшие сектора.

Второе место на нашей машине говорит о том, что команда отлично постаралась. А еще мне было приятно снова управлять автомобилем в дождевых условиях», - цитирует Ферстаппена Autosport.

Гран-при Италии. Монца

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

4. Ланс Стролл («Уильямс»)

5. Эстебан Окон («Форс-Индия»)

6. Валттери Боттас («Мерседес»)

7. Кими Райкконен («Феррари»)

8. Себастьян Феттель («Феррари»)

9. Фелипе Масса («Уильямс»)

10. Стоффель Вандорн («Макларен»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Серхио Перес («Форс-Индия»)

12. Нико Хюлькенберг («Рено»)

13. Фернандо Алонсо («Макларен»)

14. Даниил Квят («Торо Россо»)

15. Карлос Сайнс («Торо Россо»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Джолион Палмер («Рено»)

18. Маркус Эрикссон («Заубер»)

19. Паскаль Верляйн («Заубер»)

20. Ромен Грожан («Хаас»)

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