Макс Ферстаппен: Великолепная квалификация, все работало как надо
Пилот команды «Ред Булл»
Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Италии.
Напомним, что он занял второе место, но из-за штрафа за смену компонентов
силовой установки в гонке будет стартовать 14-м.
«Великолепная квалификация, все
работало как надо. Возможно, первый и второй сегменты прошли лучше, чем третий,
так как под конец я больше проскальзывал, особенно в последнем секторе.
Финальный круг получился
отличным, мне сказали о поуле, а инженер озвучивал времена секторов. Я сразу у
него спросил о показателях Льюиса, который ставил к тому моменту лучшие
сектора.
Второе место на нашей машине
говорит о том, что команда отлично постаралась. А еще мне было приятно снова
управлять автомобилем в дождевых условиях», - цитирует Ферстаппена Autosport.
Гран-при Италии. Монца
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
4. Ланс Стролл («Уильямс»)
5. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
6. Валттери Боттас («Мерседес»)
7. Кими Райкконен («Феррари»)
8. Себастьян Феттель («Феррари»)
9. Фелипе Масса («Уильямс»)
10. Стоффель Вандорн («Макларен»)
Выбыли после второго сегмента:
11. Серхио Перес («Форс-Индия»)
12. Нико Хюлькенберг («Рено»)
13. Фернандо Алонсо («Макларен»)
14. Даниил Квят («Торо Россо»)
15. Карлос Сайнс («Торо Россо»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Джолион Палмер («Рено»)
18. Маркус Эрикссон («Заубер»)
19. Паскаль Верляйн («Заубер»)
20. Ромен Грожан («Хаас»)