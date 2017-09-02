Евробаскет. Финляндия уступила Словении, Хорватия обыграла Румынию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Завершились еще два матча
второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу.
Сборная Финляндии в
Хельсинки уступила сборной Словении – 78:81. У победителей самым результативным
стал Горан Драгич, который набрал 29 очков.
Сборная Хорватии одержала
победу в матче с Румынией – 74:58. У победителей самым результативным стал Боян
Богданович, набравший 21 очко.
Чемпионат Европы по
баскетболу. Мужчины
Группа А
2-й тур
Матч
Место и дата
02 сентября 20:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Группа С
2-й тур
Матч
Место и дата
02 сентября 20:30, Зала Поливалента, Онлайн-трансляция
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