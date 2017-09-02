Евробаскет. Финляндия уступила Словении, Хорватия обыграла Румынию

Сергей Базаревич: Когда ты разбираешь соперника и получаешь 91 очко, значит, ты как-то не так его разобрал

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу над сборной Финляндии (100:91) в рамках подготовки к Евробаскету-2017.