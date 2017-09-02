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Евробаскет. Финляндия уступила Словении, Хорватия обыграла Румынию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершились еще два матча второго тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу.

Сборная Финляндии в Хельсинки уступила сборной Словении – 78:81. У победителей самым результативным стал Горан Драгич, который набрал 29 очков.

Сборная Хорватии одержала победу в матче с Румынией – 74:58. У победителей самым результативным стал Боян Богданович, набравший 21 очко.

Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины

Группа А

2-й тур

Матч

Финляндия - Словения - 78:81

Место и дата

02 сентября 20:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция


Группа С

2-й тур

Матч

Хорватия - Румыния - 74:58

Место и дата

02 сентября 20:30, Зала Поливалента, Онлайн-трансляция


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