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Матч Хорватия – Косово отменен из-за сильного дождя

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Косово был прерван на 27-й минуте. Причиной стал сильный дождь.

Как сообщает официальный твиттер сборной Хорватии, в итоге матч было решено отменить. Решение о новой дате его проведения будет принято позднее.

Отметим, что на этот момент счет в матче был 0:0.

 

 

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