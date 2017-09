Матч Хорватия – Косово отменен из-за сильного дождя

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Косово был прерван на 27-й минуте. Причиной стал сильный дождь.

Как сообщает официальный твиттер сборной Хорватии, в итоге матч было решено отменить. Решение о новой дате его проведения будет принято позднее.

Отметим, что на этот момент счет в матче был 0:0.

Due to unsuitable pitch condition in Zagreb, #Croatia - @FFK_KS encounter in @EuroQualifiers is abandoned.#CROKOS #WCQ #Vatreni pic.twitter.com/rTJniCP11W