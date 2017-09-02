Матч Хорватия – Косово отменен из-за сильного дождя
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч седьмого тура
европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Косово был прерван
на 27-й минуте. Причиной стал сильный дождь.
Как сообщает официальный
твиттер сборной Хорватии, в итоге матч было решено отменить. Решение о новой дате его проведения будет принято позднее.
Отметим, что на этот момент счет в матче был 0:0.
Due to unsuitable pitch condition in Zagreb, #Croatia - @FFK_KS encounter in @EuroQualifiers is abandoned.#CROKOS #WCQ #Vatreni pic.twitter.com/rTJniCP11W— HNS | CFF (@HNS_CFF) 2 сентября 2017 г.
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