Даниэль Риккардо: В первых сегментах все работало плохо, а шины казались скользкими и холодными
Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился
впечатлениями после квалификации Гран-при Италии. Напомним, что он занял третье
место, но из-за штрафа за смену компонентов силовой
установки в гонке будет стартовать 17-м.
«В первом и втором сегментах я
был просто нигде. Если слышали радио, уровень сцепления меня мало радовал. Все
работало плохо, а шины казались такими холодными и скользкими, словно на них не
было до этого термочехлов.
В начале третьего сегмента мы
выглядели получше, но всё еще испытывали проблемы. Но на последней попытке я
словно выехал на другой машине: сцепления внезапно стало больше. Мне
показалось, что вот он поул, но Макс с Льюисом в итоге опередили меня», -
цитирует Риккардо Autosport.
Гран-при Италии. Монца
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
4. Ланс Стролл («Уильямс»)
5. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
6. Валттери Боттас («Мерседес»)
7. Кими Райкконен («Феррари»)
8. Себастьян Феттель («Феррари»)
9. Фелипе Масса («Уильямс»)
10. Стоффель Вандорн («Макларен»)
Выбыли после второго сегмента:
11. Серхио Перес («Форс-Индия»)
12. Нико Хюлькенберг («Рено»)
13. Фернандо Алонсо («Макларен»)
14. Даниил Квят («Торо Россо»)
15. Карлос Сайнс («Торо Россо»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Джолион Палмер («Рено»)
18. Маркус Эрикссон («Заубер»)
19. Паскаль Верляйн («Заубер»)
20. Ромен Грожан («Хаас»)