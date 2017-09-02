Даниэль Риккардо: В первых сегментах все работало плохо, а шины казались скользкими и холодными

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Италии. Напомним, что он занял третье место, но из-за штрафа за смену компонентов силовой установки в гонке будет стартовать 17-м.

«В первом и втором сегментах я был просто нигде. Если слышали радио, уровень сцепления меня мало радовал. Все работало плохо, а шины казались такими холодными и скользкими, словно на них не было до этого термочехлов.

В начале третьего сегмента мы выглядели получше, но всё еще испытывали проблемы. Но на последней попытке я словно выехал на другой машине: сцепления внезапно стало больше. Мне показалось, что вот он поул, но Макс с Льюисом в итоге опередили меня», - цитирует Риккардо Autosport.

Гран-при Италии. Монца



Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

4. Ланс Стролл («Уильямс»)

5. Эстебан Окон («Форс-Индия»)

6. Валттери Боттас («Мерседес»)

7. Кими Райкконен («Феррари»)

8. Себастьян Феттель («Феррари»)

9. Фелипе Масса («Уильямс»)

10. Стоффель Вандорн («Макларен»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Серхио Перес («Форс-Индия»)

12. Нико Хюлькенберг («Рено»)

13. Фернандо Алонсо («Макларен»)

14. Даниил Квят («Торо Россо»)

15. Карлос Сайнс («Торо Россо»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Джолион Палмер («Рено»)

18. Маркус Эрикссон («Заубер»)

19. Паскаль Верляйн («Заубер»)

20. Ромен Грожан («Хаас»)