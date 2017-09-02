Денис Паршин: При такой неудачной игре, как против СКА, одно очко для нас как бонус

Нападающий «Торпедо» Денис Паршин поделился мнением об игре регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 Б).

- Считаю, что играли мы неважно. Но даже при такой игре набрали одно очко, а могли и больше.

- Многим болельщикам игра понравилась. Неужели не занесете ее себе в актив?

- Сложно сказать. Повторюсь, при такой неудачной игре одно очко для нас как бонус. Предстоит детальный разбор этого матча.

- Но, наверное, и соперник в каких-то моментах был удачливее. Например, гол Дацюка выглядел во многом случайным...

- Мне кажется, Дацюк случайных голов не забивает. Все сделал так, как хотел.

- И все-таки при счете 1:3 команда смогла резко прибавить. Поняли, что некуда отступать и завелись?

- Тут все в комплексе: тренер нашел правильные слова, трибуны погнали, - приводит слова Паршина официальный сайт «Торпедо».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА победил «Торпедо» в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе армейского клуба по шайбе забросили Александр Барабанов, Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Победный буллит забросил Никита Гусев. У хозяев отличились Вячеслав Кулемин, Денис Баранцев и Геннадий Столяров.

Петербуржцы в пяти матчах регулярного чемпионата одержали пять побед, три из которых - в основное время. Нижегородская команда провела пять игр и имеет в своем активе восемь очков.

Следующий матч СКА проведет 4 сентября в Москве против «Спартака». «Торпедо» в этот же день дома встретится с московским «Динамо».