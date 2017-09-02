Денис Паршин: При такой неудачной игре, как против СКА, одно очко для нас как бонус
Нападающий «Торпедо» Денис Паршин поделился мнением об игре регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 Б).
- Считаю, что играли мы неважно. Но даже при такой игре набрали одно очко, а могли и больше.
- Многим болельщикам игра понравилась. Неужели не занесете ее себе в актив?
- Сложно сказать. Повторюсь, при такой неудачной игре одно очко для нас как бонус. Предстоит детальный разбор этого матча.
- Но, наверное, и соперник в каких-то моментах был удачливее. Например, гол
Дацюка выглядел во многом случайным...
- Мне кажется, Дацюк случайных голов не забивает. Все сделал так, как хотел.
- И все-таки при счете 1:3 команда смогла резко прибавить. Поняли, что
некуда отступать и завелись?
- Тут все в комплексе: тренер нашел правильные слова, трибуны погнали, - приводит слова Паршина официальный сайт «Торпедо».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА победил «Торпедо» в серии буллитов со счетом 4:3.
В составе армейского клуба по шайбе забросили Александр Барабанов, Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Победный буллит забросил Никита Гусев. У хозяев отличились Вячеслав Кулемин, Денис Баранцев и Геннадий Столяров.
Петербуржцы в пяти матчах регулярного чемпионата одержали пять побед, три из которых - в основное время. Нижегородская команда провела пять игр и имеет в своем активе восемь очков.
Следующий матч СКА проведет 4 сентября в Москве против «Спартака». «Торпедо» в этот же день дома встретится с московским «Динамо».
Матч
Торпедо - СКА - 3:4 Б. (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Кулёмин (Аляев, Веряев), 11:01 (1:0). Барабанов (Карпов, Яковлев), 15:45 (1:1 - бол.). Ковальчук 29:19 (1:2 - бол.). Дацюк (Гусев, Херсли), 48:29 (1:3 - бол.). Баранцев (Дугин, Еглич), 52:26 (2:3 - бол.). Столяров (Паршин), 56:29 (3:3).
Победный буллит:
Гусев - 3:4.
Место и дата
02 сентября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция