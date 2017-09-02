Дубль Иско помог Испании разгромить Италию в отборочном матче ЧМ-2018

Сборная Испании переиграла Италию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 7-го тура в группе G прошла на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей голами отметились Альваро Мората и Иско, оформивший дубль в этом матче.

После этой игры Испания набрала 19 очков и лидирует в турнирной таблице. Италия, имея в активе 16 баллов, занимает второе место в группе.

В следующем матче испанская сборная 5 сентября в гостях встретится с Лихтенштейном. В тот же день итальянцы примут на своем поле команду Израиля.