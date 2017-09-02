Дубль Иско помог Испании разгромить Италию в отборочном матче ЧМ-2018
Сборная Испании переиграла Италию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
Встреча 7-го тура в группе G прошла на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей голами отметились Альваро Мората и Иско, оформивший дубль в этом матче.
После этой игры Испания набрала 19 очков и лидирует в турнирной таблице. Италия, имея в активе 16 баллов, занимает второе место в группе.
В следующем матче испанская сборная 5 сентября в гостях встретится с Лихтенштейном. В тот же день итальянцы примут на своем поле команду Израиля.
Матч
Голы
Иско 14 (1:0). Иско 40 (2:0). Мората 77 (3:0).
Состав
Испания: де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пике, Альба, Иньеста (Мората, 72), Бускетс, Коке, Силва, Асенсио (Сауль, 80), Иско (Вилья, 89)
Италия: Буффон, Бонуччи, Бардзальи, Дармиан, Спинацолла, Верратти, Кандрева (Бернардески, 71), Де Росси, Инсинье, Белотти (Эдер, 70), Иммобиле (Габбьядини, 81)
Предупреждения:
нет - Верратти, 3; Бонуччи, 12
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
02 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция