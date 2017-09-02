Сборная Уэльса переиграла Австрию в отборочном матче ЧМ-2018

Футболисты сборной Уэльса на своем поле переиграли Австрию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 7-го тура в группе D прошла на поле стадиона «Кардифф Сити» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный точный удар в этом матче на счету Бенджамина Вудберна.

После этой игры Уэльс набрал 11 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. Австрия, имея в своем активе восемь баллов, расположилась на четвертом месте в группе.