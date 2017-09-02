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Сборная Уэльса переиграла Австрию в отборочном матче ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Уэльса на своем поле переиграли Австрию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 7-го тура в группе D прошла на поле стадиона «Кардифф Сити» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный точный удар в этом матче на счету Бенджамина Вудберна.

После этой игры Уэльс набрал 11 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. Австрия, имея в своем активе восемь баллов, расположилась на четвертом месте в группе.

Матч

Уэльс - Австрия - 1:0 (0:0)

Голы

Вудберн 74 (1:0).

Состав

Уэльс: Хеннесси, Уильямс Э., Ричардс (Кинг, 46), Гантер, Дэвис, Честер, Рэмзи, Эдвардс, Бэйл, Воукс (Робсон-Кану, 69), Лоуренс (Вудберн, 69)

Австрия: Линднер, Прёдль (Дансо, 27), Ляйнер, Драгович, Хинтереггер, Ильзанкер, Алаба, Забитцер (Грегорич, 78), Гарник (Янко, 81), Бургшталлер, Арнаутович

Предупреждения:

Честер, 25 - Прёдль, 25; Баумгартлингер, 84

Судья:

Алин Хацеган (Румыния)

Место и дата

02 сентября 21:45, Кардифф Сити, Онлайн-трансляция

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