Сборная Уэльса переиграла Австрию в отборочном матче ЧМ-2018
Футболисты сборной Уэльса на своем поле переиграли Австрию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
Встреча 7-го тура в группе D прошла на поле стадиона «Кардифф Сити» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный точный удар в этом матче на счету Бенджамина Вудберна.
После этой игры Уэльс набрал 11 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. Австрия, имея в своем активе восемь баллов, расположилась на четвертом месте в группе.
Матч
Голы
Вудберн 74 (1:0).
Состав
Уэльс: Хеннесси, Уильямс Э., Ричардс (Кинг, 46), Гантер, Дэвис, Честер, Рэмзи, Эдвардс, Бэйл, Воукс (Робсон-Кану, 69), Лоуренс (Вудберн, 69)
Австрия: Линднер, Прёдль (Дансо, 27), Ляйнер, Драгович, Хинтереггер, Ильзанкер, Алаба, Забитцер (Грегорич, 78), Гарник (Янко, 81), Бургшталлер, Арнаутович
Предупреждения:
Честер, 25 - Прёдль, 25; Баумгартлингер, 84
Судья:
Алин Хацеган (Румыния)
Место и дата
02 сентября 21:45, Кардифф Сити, Онлайн-трансляция