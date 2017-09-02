Россия обыграла Бельгию и вышла в финал чемпионата Европы по волейболу среди мужчин
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/2 финала чемпионата
Европы по волейболу среди мужчин между сборными России и Бельгии завершился
победой российской команды. Итоговый счет матча по партиям – 3:0.
Счет в партиях – 25:14,
25:17, 25:17 в пользу сборной России. В финале россияне сыграют со сборной
Германии. Ранее немцы в пяти партиях обыграли сборную Сербии. Финал состоится
завтра
Волейбол. Чемпионат Европы
Краков (Польша)
Мужчины
1/2 финала
Россия – Бельгия - 3:0 (25:14,
25:17, 25:17)
Сербия – Германия – 2:3 (26:24,
25:15, 18:25, 25:27, 13:15)
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