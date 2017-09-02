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Россия обыграла Бельгию и вышла в финал чемпионата Европы по волейболу среди мужчин

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин между сборными России и Бельгии завершился победой российской команды. Итоговый счет матча по партиям – 3:0.

Счет в партиях – 25:14, 25:17, 25:17 в пользу сборной России. В финале россияне сыграют со сборной Германии. Ранее немцы в пяти партиях обыграли сборную Сербии. Финал состоится завтра

Волейбол. Чемпионат Европы

Краков (Польша)

Мужчины

1/2 финала

Россия – Бельгия - 3:0 (25:14, 25:17, 25:17)

Сербия – Германия – 2:3 (26:24, 25:15, 18:25, 25:27, 13:15)

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