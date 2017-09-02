Сергей Костицын: Не думаю, что СКА поверил в победу, просто «Торпедо» смогло прибавить
Нападающий «Торпедо» Сергей Костицын поделился мнением об игре регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 Б).
- Мы неплохо начали матч, повели в счете. А затем действовали как-то робко,
много играли без шайбы. Особенно это касается второго периода. Но когда уже
уступали 1:3, смогли перестроиться и заиграли в свою игру. Стали больше держать
шайбу, атаковать.
- Не было ощущения, что при счете 1:3 соперник поверил в победу и сбавил обороты?
- Не думаю. Просто мы смогли прибавить и переломить ход игры. Чаще доставляли шайбу в зону соперника.
- Следующий соперник - московское «Динамо». По сравнению с прошлым сезоном это уже совсем другая команда...
- Именно поэтому довольно сложно что-то о ней сказать. Я не видел последних игр динамовцев. Хотя, конечно, мы детально разберем соперника перед матчем, - приводит слова Костицына официальный сайт «Торпедо».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА победил «Торпедо» в серии буллитов со счетом 4:3.
В составе армейского клуба по шайбе забросили Александр Барабанов, Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Победный буллит забросил Никита Гусев. У хозяев отличились Вячеслав Кулемин, Денис Баранцев и Геннадий Столяров.
Петербуржцы в пяти матчах регулярного чемпионата одержали пять побед, три из которых - в основное время. Нижегородская команда провела пять игр и имеет в своем активе восемь очков.
Следующий матч СКА проведет 4 сентября в Москве против «Спартака». «Торпедо» в этот же день дома встретится с московским «Динамо».
Матч
Торпедо - СКА - 3:4 Б. (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Кулёмин (Аляев, Веряев), 11:01 (1:0). Барабанов (Карпов, Яковлев), 15:45 (1:1 - бол.). Ковальчук 29:19 (1:2 - бол.). Дацюк (Гусев, Херсли), 48:29 (1:3 - бол.). Баранцев (Дугин, Еглич), 52:26 (2:3 - бол.). Столяров (Паршин), 56:29 (3:3).
Победный буллит:
Гусев - 3:4.
Место и дата
02 сентября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция