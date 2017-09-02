Сергей Костицын: Не думаю, что СКА поверил в победу, просто «Торпедо» смогло прибавить

Нападающий «Торпедо» Сергей Костицын поделился мнением об игре регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 Б).

- Мы неплохо начали матч, повели в счете. А затем действовали как-то робко, много играли без шайбы. Особенно это касается второго периода. Но когда уже уступали 1:3, смогли перестроиться и заиграли в свою игру. Стали больше держать шайбу, атаковать.



- Не было ощущения, что при счете 1:3 соперник поверил в победу и сбавил обороты?

- Не думаю. Просто мы смогли прибавить и переломить ход игры. Чаще доставляли шайбу в зону соперника.



- Следующий соперник - московское «Динамо». По сравнению с прошлым сезоном это уже совсем другая команда...

- Именно поэтому довольно сложно что-то о ней сказать. Я не видел последних игр динамовцев. Хотя, конечно, мы детально разберем соперника перед матчем, - приводит слова Костицына официальный сайт «Торпедо».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА победил «Торпедо» в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе армейского клуба по шайбе забросили Александр Барабанов, Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Победный буллит забросил Никита Гусев. У хозяев отличились Вячеслав Кулемин, Денис Баранцев и Геннадий Столяров.

Петербуржцы в пяти матчах регулярного чемпионата одержали пять побед, три из которых - в основное время. Нижегородская команда провела пять игр и имеет в своем активе восемь очков.

Следующий матч СКА проведет 4 сентября в Москве против «Спартака». «Торпедо» в этот же день дома встретится с московским «Динамо».