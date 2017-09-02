Дубль Ярмоленко помог Украине обыграть Турцию и выйти в лидеры группы

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции завершился победой украинской команды. Итоговый счет матча – 2:0.

В составе победителей дубль сделал полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко. Украина набрала 14 очков и вышла на первое место в группе I. Напомним, что в этой же группе был отменен из-за дождя матч Хорватия – Косово. Турция с 11 очками на четвертом месте.

5 сентября Украина на выезде сыграет с Исландией, а Турция примет Хорватию.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа I

7-й тур