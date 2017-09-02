Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина- : -Киз
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Футбол  Голландия- : -Болгария
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Россия- : -Динамо
Футбол  Венгрия- : -Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Ярмоленко помог Украине обыграть Турцию и выйти в лидеры группы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции завершился победой украинской команды. Итоговый счет матча – 2:0.

В составе победителей дубль сделал полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко. Украина набрала 14 очков и вышла на первое место в группе I. Напомним, что в этой же группе был отменен из-за дождя матч Хорватия – Косово. Турция с 11 очками на четвертом месте.

5 сентября Украина на выезде сыграет с Исландией, а Турция примет Хорватию.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа I

7-й тур

Матч

Украина - Турция - 2:0 (2:0)

Голы

Ярмоленко 18 (1:0). Ярмоленко 42 (2:0).

Состав

Украина: Пятов, Кривцов, Хачериди, Бутко, Матвиенко, Ярмоленко, Коноплянка (Зинченко, 90), Коваленко, Степаненко, Ротань (Малиновский, 79), Кравец (Беседин, 70)

Турция: Бабакан, Озбайракли, Азиз (Союнчу, 73), Кейбаши, Джигерджи, Белезоглу, Туфан (Озьякуп, 60), Чалханоглу (Туран, 68), Топал, Тосун, Ундер

Предупреждения:

Беседин, 71 - Озьякуп, 86

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

02 сентября 21:45, Металлист, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЧМ-2018. Квалификация. Испания обыграла Италию, Украина выиграла у Турции и другие матчиРезультаты матчей отборочного цикла чемпионата мира-2018.Израиль уступил Македонии в квалификации ЧМ-2018Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Израиля и Македонии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу македонцев.Дубль Иско помог Испании разгромить Италию в отборочном матче ЧМ-2018Сборная Испании переиграла Италию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.Сборная Уэльса переиграла Австрию в отборочном матче ЧМ-2018Футболисты сборной Уэльса на своем поле переиграли Австрию в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.Матч Хорватия – Косово отменен из-за сильного дождяМатч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Косово был прерван на 27-й минуте. Причиной стал сильный дождь.
Футбол
Матч Хорватия – Косово отменен из-за сильного дождя
Теннис
Касаткина переиграла Остапенко и вышла в четвертый круг US Open
Художественная гимнастика
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях в многоборье
Баскетбол
Тимофей Мозгов: Мы определенно стали сильнее
все новости
Турция
Турциякалендарьстатистика
Украина
Украинакалендарьстатистика
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленковсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости