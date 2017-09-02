Дубль Ярмоленко помог Украине обыграть Турцию и выйти в лидеры группы
Матч седьмого тура европейской
квалификации ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции завершился победой
украинской команды. Итоговый счет матча – 2:0.
В составе победителей дубль
сделал полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко. Украина набрала 14
очков и вышла на первое место в группе I. Напомним, что в этой же группе был отменен
из-за дождя матч Хорватия – Косово. Турция с 11 очками на четвертом месте.
5 сентября Украина на выезде сыграет
с Исландией, а Турция примет Хорватию.
ЧМ-2018. Европейская квалификация
Группа I
7-й тур
Матч
Голы
Ярмоленко 18 (1:0). Ярмоленко 42 (2:0).
Состав
Украина: Пятов, Кривцов, Хачериди, Бутко, Матвиенко, Ярмоленко, Коноплянка (Зинченко, 90), Коваленко, Степаненко, Ротань (Малиновский, 79), Кравец (Беседин, 70)
Турция: Бабакан, Озбайракли, Азиз (Союнчу, 73), Кейбаши, Джигерджи, Белезоглу, Туфан (Озьякуп, 60), Чалханоглу (Туран, 68), Топал, Тосун, Ундер
Предупреждения:
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
02 сентября 21:45, Металлист, Онлайн-трансляция