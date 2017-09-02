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Умар Кремлев: Тищенко по делу проиграл Савону

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев оценил выступление российского боксера Евгения Тищенко в финале чемпионате мира, в котором он проиграл кубинцу Эрисланди Савону.

«Это было провальное выступление. К судьям вопросов нет. Савон был лучше во всех компонентах. Проиграл по делу. Не знаю, что с ним произошло, но он ничего не показал», - сказал Кремлев.

Напомним, что мужская сборная России по боксу впервые с 1999 года оставшись без золотых наград мирового первенства.

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