Умар Кремлев: Тищенко по делу проиграл Савону

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев оценил выступление российского боксера Евгения Тищенко в финале чемпионате мира, в котором он проиграл кубинцу Эрисланди Савону.

«Это было провальное выступление. К судьям вопросов нет. Савон был лучше во всех компонентах. Проиграл по делу. Не знаю, что с ним произошло, но он ничего не показал», - сказал Кремлев.

Напомним, что мужская сборная России по боксу впервые с 1999 года оставшись без золотых наград мирового первенства.