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Израиль уступил Македонии в квалификации ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Израиля и Македонии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу македонцев.

Единственный мяч забил Горан Пандев. Македоны набрали шесть очков и занимают пятое место в группе G. У Израиля девять очков и четвертое место.

5 сентября Израиль на выезде сыграет с Италией, а Македония примет Албанию.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа G

7-й тур

Матч

Израиль - Македония - 0:1 (0:0)

Голы

Пандев 73 (0:1).

Состав

Израиль: Глазер, Бен Хаим I, Цедек, Давидазде, Коэн, Кабха, Меликсон, Биттон Б. (Кельтьенс, 71), Захави, Бен Хаим II (Айнбиндер, 53), Охана (Хемед, 46)

Македония: Димитриевски, Ристевски, Муслиу, Ристовски, Алиоски, Барди (Зайков, 90), Велкоски Д., Николов (Элмас, 63), Спировски, Несторовски (Радески, 86), Пандев

Предупреждения:

нет - Барди, 77; Элмас, 83

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

02 сентября 21:45, Сэмми Офер, Онлайн-трансляция


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