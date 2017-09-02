Израиль уступил Македонии в квалификации ЧМ-2018
Матч седьмого тура европейской квалификации
ЧМ-2018 между сборными Израиля и Македонии завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 1:0 в пользу македонцев.
Единственный мяч забил Горан Пандев. Македоны
набрали шесть очков и занимают пятое место в группе G. У Израиля
девять очков и четвертое место.
5 сентября Израиль на выезде сыграет с
Италией, а Македония примет Албанию.
ЧМ-2018. Европейская квалификация
Группа G
7-й тур
Матч
Израиль - Македония - 0:1 (0:0)
Голы
Пандев 73 (0:1).
Состав
Израиль: Глазер, Бен Хаим I, Цедек, Давидазде, Коэн, Кабха, Меликсон, Биттон Б. (Кельтьенс, 71), Захави, Бен Хаим II (Айнбиндер, 53), Охана (Хемед, 46)
Македония: Димитриевски, Ристевски, Муслиу, Ристовски, Алиоски, Барди (Зайков, 90), Велкоски Д., Николов (Элмас, 63), Спировски, Несторовски (Радески, 86), Пандев
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
02 сентября 21:45, Сэмми Офер, Онлайн-трансляция