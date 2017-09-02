Израиль уступил Македонии в квалификации ЧМ-2018

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Израиля и Македонии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу македонцев.

Единственный мяч забил Горан Пандев. Македоны набрали шесть очков и занимают пятое место в группе G. У Израиля девять очков и четвертое место.

5 сентября Израиль на выезде сыграет с Италией, а Македония примет Албанию.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа G

7-й тур