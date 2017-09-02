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Андрей Панюков: Никому не отдал бы право бить пенальти в ворота «Факела»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков поделился мнением о победе над «Факелом» в матче 11-го тура ФНЛ (4:1).

В ФНЛ забивать не так уж просто. В этой лиге жесткий, специфический футбол, так что все успехи здесь достигаются потом и кровью. Поэтому я очень рад, что удалось отличиться. 

– После пропущенного мяча сложилось впечатление, что вы сразу же побежали забивать, не обращая внимания на окружающих соперников.
– Надо было попробовать быстро отыграться. «Факел» повел 1:0, и зная эту команду, я уверен, что она поставила бы у своих ворот «автобус» на оставшиеся 70 минут. Нам пришлось бы очень тяжело. Так что, да, надежда была на быстрый ответный гол. И все получилось удачно: прошел, пробил щекой в угол.

– В первом тайме у ворот «Факела» был момент, когда зенитовцы уже радостно подняли руки вверх, но судьи взятие ворот не зафиксировали. Мяч пересек линию?
– Не знаю. Очень непростой эпизод. Я не был уверен, что мяч пересек линию, но все равно обернулся к судье и постарался убедить его, что гол был. Стоявший рядом Максим Карпов потом рассказал, что точно видел: мяч побывал за линией.

– В эпизоде с пенальти в ворота «Факела» действительно была игра рукой?
– Здесь у меня нет ни малейших сомнений. Я простреливал на Сиротова, защитник прервал передачу рукой. В общем-то, и футболисты «Факела» не спорили, понимали, что нарушение очевидное. 

– В этом сезоне «Зенит-2» еще не бил 11-метровый. Пенальтист был назначен тренерами на установке?
– Да. Должен был бить я. Тем более, что я этот пенальти и заработал. Никому бы не отдал право пробить. 

– Насколько важна для команды победа с крупным счетом?
– Очень важна. Мы находились внизу таблицы. Хорошо, что взяли три очка. И здорово то, как это сделали. Эта победа – глоток свежего воздуха, – приводит слова Панюкова официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит-2» в матче 11-го тура ФНЛ дома победил «Факел» со счетом 4:1.

У сине-бело-голубых хет-трик оформил Андрей Панюков, еще один мяч забил Александр Еловских. В составе гостей с пенальти отличился Максим Осипенко.

После этого матча петербуржцы поднялись на 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. Воронежская команда с восемью очками расположилась на 18-м месте.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 6 сентября дома против «Ротора». «Факел» в этот же день в Курске встретится с «Авангардом».

Панюков терроризирует ФНЛ. Хет-трик форварда вытащил «Зенит-2» со дна

Матч

Зенит-2 - Факел - 4:1 (1:1)

Голы

Осипенко 20 (0:1). Панюков 23 (1:1). Панюков 63 (2:1). Еловских 77 (3:1). Панюков 81 (4:1 - пен.).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Круговой, Зуев, Карпов, Сиротов (Лесовой, 89), Андреев (Прудников, 86), Капленко, Мусаев, Камышев, Панюков (Крапухин, 84), Некрасов (Еловских, 46)

Факел: Трунин, Садов, Мустафин, Семёнов (Чхапелия, 73), Осипенко, Каюмов (Ушаков, 59), Хайманов, Мануковский, Лукьяновс, Мичуренков, Верулидзе (Масимов, 82)

Предупреждения:

Некрасов, 20; Карпов, 69; Еловских, 85 - Семёнов, 8

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

02 сентября 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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