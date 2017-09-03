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Месси не продлит контракт с «Барселоной и уйдет из команды бесплатно

Источник:  OndaceroКомментарии

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не намерен продлевать контракт с клубом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует твиттер радиостанции Onda Cero, аргентинец покинет команду бесплатно по окончании контракта. Это произойдет уже летом 2018 года. Пока нет информации о том, куда он намерен перейти. Ранее сообщалось, что его хочет приобрести «Манчестер Сити».

До этого в «Барселоне» заявляли, что Месси договорился о подписании нового контракта. Однако были и сообщения о том, что Лионель, как и ушедший в «ПСЖ» Неймар, недоволен руководством клуба.

В текущем сезоне 30-летний Лионель Месси провел четыре матча за «Барселону» и забил три мяча.

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