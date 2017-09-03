Месси не продлит контракт с «Барселоной и уйдет из команды бесплатно
Источник: OndaceroКомментарии
Форвард «Барселоны» Лионель Месси
не намерен продлевать контракт с клубом. Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует твиттер
радиостанции Onda Cero, аргентинец покинет команду бесплатно по
окончании контракта. Это произойдет уже летом 2018 года. Пока нет информации о
том, куда он намерен перейти. Ранее сообщалось, что его хочет приобрести «Манчестер
Сити».
До этого в «Барселоне» заявляли,
что Месси договорился о подписании нового контракта. Однако были и сообщения о
том, что Лионель, как и ушедший в «ПСЖ» Неймар, недоволен руководством клуба.
В текущем сезоне 30-летний
Лионель Месси провел четыре матча за «Барселону» и забил три мяча.
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