Рублев вышел в 1/8 финала US Open, где встретится с Гоффеном
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче третьего круга US Open россиянин Андрей Рублев победил
боснийца Дамира Джумхура со счетом 6:4, 6:4, 5:7, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 49 минут, за это время Рублев
семь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал девять
брейк-пойнтов из 15, а в активе его соперника пять эйсов, четыре двойных и семь
брейков из 20.
В 1/8 финала US Open россиянину будет противостоять 14-я ракетка мира, бельгиец Давид Гоффен.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Джумхур Д. (Босния и Герцеговина) - Рублев А. (Россия) - 4:6, 4:6, 7:5, 4:6
Место и дата
02 сентября 22:15, , Онлайн-трансляция
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