Рублев вышел в 1/8 финала US Open, где встретится с Гоффеном

В матче третьего круга US Open россиянин Андрей Рублев победил боснийца Дамира Джумхура со счетом 6:4, 6:4, 5:7, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут, за это время Рублев семь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал девять брейк-пойнтов из 15, а в активе его соперника пять эйсов, четыре двойных и семь брейков из 20.

В 1/8 финала US Open россиянину будет противостоять 14-я ракетка мира, бельгиец Давид Гоффен.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг