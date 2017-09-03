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Свитолина победила Роджерс и вышла в четвертый раунд US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В третьем круге US Open украинская теннисистка Элина Свитолина победила американку Шелби Роджерс со счетом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты, за это время 22-летняя Свитолина четырежды подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи, а в активе ее соперницы два эйса, три ошибки при подаче и три брейка из шести.

В следующем раунде турнира в США украинка встретится с победительницей пары Елена Веснина (Россия) – Мэдисон Киз (США).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Матч

Свитолина Э. (Украина) - Роджерс Ш. (США) - 6:4, 7:5

Место и дата

02 сентября 22:00, , Онлайн-трансляция

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