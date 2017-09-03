Свитолина победила Роджерс и вышла в четвертый раунд US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В третьем круге US Open украинская теннисистка Элина
Свитолина победила американку Шелби Роджерс со счетом 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты, за это время 22-летняя
Свитолина четырежды подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и
реализовала пять брейк-пойнтов из семи, а в активе ее соперницы два эйса, три
ошибки при подаче и три брейка из шести.
В следующем раунде турнира в США украинка встретится с
победительницей пары Елена Веснина (Россия) – Мэдисон Киз (США).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Свитолина Э. (Украина) - Роджерс Ш. (США) - 6:4, 7:5
Место и дата
02 сентября 22:00, , Онлайн-трансляция
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