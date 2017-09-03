Свитолина победила Роджерс и вышла в четвертый раунд US Open

В третьем круге US Open украинская теннисистка Элина Свитолина победила американку Шелби Роджерс со счетом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты, за это время 22-летняя Свитолина четырежды подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи, а в активе ее соперницы два эйса, три ошибки при подаче и три брейка из шести.

В следующем раунде турнира в США украинка встретится с победительницей пары Елена Веснина (Россия) – Мэдисон Киз (США).

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг