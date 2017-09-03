Форварда «Спартака» Сакала заработал удаление в дебютном матче за сборную

Нападающий московского «Спартака» Фэшн Сакала в своем дебютном матче за национальную сборную Замбии заработал удаление, сообщает «RT на русском».

20-летний футболист был удален на 56-й минуте матча с командой Алжира (3:1), который проходил в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Сакала получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле.

Напомним, Фэшн перешел в «Спартак» в 2017 году. В данный момент форвард выступает за «Спартак-2», в составе которого провел 14 матчей и забил пять мячей.