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Форварда «Спартака» Сакала заработал удаление в дебютном матче за сборную

Источник:  RT на русскомКомментарии

Нападающий московского «Спартака» Фэшн Сакала в своем дебютном матче за национальную сборную Замбии заработал удаление, сообщает «RT на русском».

20-летний футболист был удален на 56-й минуте матча с командой Алжира (3:1), который проходил в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Сакала получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле.

Напомним, Фэшн перешел в «Спартак» в 2017 году. В данный момент форвард выступает за «Спартак-2», в составе которого провел 14 матчей и забил пять мячей.

Матч

Замбия - Алжир - 3:1 (0:0)

Место и дата

02 сентября 16:00, , Онлайн-трансляция

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