Форварда «Спартака» Сакала заработал удаление в дебютном матче за сборную
Источник: RT на русскомКомментарии
Нападающий московского «Спартака» Фэшн Сакала в своем дебютном
матче за национальную сборную Замбии заработал удаление, сообщает «RT на
русском».
20-летний футболист был удален на 56-й минуте матча с
командой Алжира (3:1), который проходил в рамках отборочного турнира чемпионата
мира-2018. Сакала получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле.
Напомним, Фэшн перешел в «Спартак» в 2017 году. В данный момент форвард выступает за «Спартак-2», в составе которого провел 14 матчей и забил пять мячей.
Матч
Место и дата
02 сентября 16:00, , Онлайн-трансляция
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