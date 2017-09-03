Андрей Кириленко: Сегодня была отличная игра, надеюсь, будем прибавлять и дальше
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей
Кириленко – о победе сборной России над командой Сербии (75:72) в матче второго
тура группового турнира чемпионата Европы.
- Поздравляю Команду! Именно так – с большой буквы. Сегодня
была отличная игра, – приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ. – По-моему,
это первый за два года матч, когда наша сборная провела дисциплинированно все
40 минут. И, что очень приятно, минимум разговоров с судьями, претензий друг к
другу, но при этом борьба на каждом метре площадки. В преддверии дальнейшего
вхождения в турнир это меня очень радует. Если будем продолжать в таком же
ключе, играть в настоящий взрослый баскетбол, то, думаю, у сборной России
появятся шансы дойти на Евробаскете до самого конца.
Команда сделала очень хороший задел. Теперь у нас есть одна
неуверенная игра – с турками и одна, сегодняшняя, уверенная. Но, главное, –
есть две победы! Надеюсь, что команда будет прибавлять и дальше. И играть более
стабильно.
А сегодняшний успех дорогого стоит. Это победа над
действующими вице-чемпионами мира и вице-чемпионами Олимпийских игр. И такой
триумф даст отличный импульс для того, чтобы сборная почувствовала себя
увереннее.
Еще хотел бы отметить болельщиков, которые присутствуют в зале. Они приехали в Стамбул из разных концов нашей страны. Плюс знаю, что наши болельщики по всей стране собираются в различных барах, ресторанах и вместе смотрят матчи по телевизору. Всем большой привет и большое спасибо за поддержку! Не сомневайтесь, ее сборная России чувствует здесь, в Стамбуле.
Матч
Место и дата
02 сентября 17:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция