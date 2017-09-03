Андрей Кириленко: Сегодня была отличная игра, надеюсь, будем прибавлять и дальше

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко – о победе сборной России над командой Сербии (75:72) в матче второго тура группового турнира чемпионата Европы.

- Поздравляю Команду! Именно так – с большой буквы. Сегодня была отличная игра, – приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ. – По-моему, это первый за два года матч, когда наша сборная провела дисциплинированно все 40 минут. И, что очень приятно, минимум разговоров с судьями, претензий друг к другу, но при этом борьба на каждом метре площадки. В преддверии дальнейшего вхождения в турнир это меня очень радует. Если будем продолжать в таком же ключе, играть в настоящий взрослый баскетбол, то, думаю, у сборной России появятся шансы дойти на Евробаскете до самого конца.

Команда сделала очень хороший задел. Теперь у нас есть одна неуверенная игра – с турками и одна, сегодняшняя, уверенная. Но, главное, – есть две победы! Надеюсь, что команда будет прибавлять и дальше. И играть более стабильно.

А сегодняшний успех дорогого стоит. Это победа над действующими вице-чемпионами мира и вице-чемпионами Олимпийских игр. И такой триумф даст отличный импульс для того, чтобы сборная почувствовала себя увереннее.

Еще хотел бы отметить болельщиков, которые присутствуют в зале. Они приехали в Стамбул из разных концов нашей страны. Плюс знаю, что наши болельщики по всей стране собираются в различных барах, ресторанах и вместе смотрят матчи по телевизору. Всем большой привет и большое спасибо за поддержку! Не сомневайтесь, ее сборная России чувствует здесь, в Стамбуле.