Павлюченкова и Младенович вышли в третий круг US Open в парном разряде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго круга US Open в парном разряде россиянка Анастасия
Павлюченкова и француженка Кристина Младенович победили представительниц Китая
Цзян Ван и Ван Яфань со счетом 3:6, 6:4, 6:0.
Встреча длилась 1 час 37 минут, за это время русско-французский
дуэт совершил четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть
брейк-пойнтов, а в активе их соперниц одна подача навылет и три брейка.
В следующем круге парного разряда US Open Павлюченкова
и Младенович встретятся с Мартиной Хингис (Швейцария) и Юн-Янь Чань (Тайвань).
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