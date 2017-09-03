Павлюченкова и Младенович вышли в третий круг US Open в парном разряде

В матче второго круга US Open в парном разряде россиянка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович победили представительниц Китая Цзян Ван и Ван Яфань со счетом 3:6, 6:4, 6:0.

Встреча длилась 1 час 37 минут, за это время русско-французский дуэт совершил четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов, а в активе их соперниц одна подача навылет и три брейка.

В следующем круге парного разряда US Open Павлюченкова и Младенович встретятся с Мартиной Хингис (Швейцария) и Юн-Янь Чань (Тайвань).