Сергей Кирсанов: После поражений в Тюмени и Самаре нам было нужно выиграть
Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов – о победе над «Томью»
(1:0) в матче 11-го тура первенства ФНЛ.
– Матчи «Сибири» и «Томи» в последнее
время стали преподносить как дерби, так что мы понимали важность этой игры, – приводит слова Кирсанова официальный сайт «Сибири». – Просмотрев последние матчи «Томи», мы были готовы к тому, что
соперник будет использовать двух высоких нападающих, что будет много длинных
передач, борьба, подборы...
Группа атаки в ростовых и физических кондициях помощнее
наших игроков, но мы были к этому готовы, потому что на тренировках специально
отрабатывали элементы игры вверху с высокими нападающими.
Нам тяжеловато даются игры с такими командами, поэтому
хорошо, что так все закончилось: мы победили 1:0, доставили радость нашим
болельщикам и самим себе.
После поражений в Тюмени и Самаре нам было нужно обязательно выиграть сегодня, чтобы с хорошим настроением готовиться к выездному матчу с «Химками».
Матч
Голы
Дегтярёв 34 (1:0).
Состав
Сибирь: Цыган, Аравин, Цховребов, Гладышев (Азаров, 55), Магаль (Галыш, 85), Мищенко, Макаренко, Плопа, Андреев (Парфинович, 46), Дегтярёв, Житнев (Беляев, 83)
Томь: Шафинский, Пульич, Герасимов (Зуйков, 52), Микуцкис, Иванов, Макурин (Померко, 72), Деобальд (Кудряшов, 73), Войдель, Сасин, Саная, Соболев
Предупреждения:
Магаль, 63 - Войдель, 33; Зуйков, 78; Пульич, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
02 сентября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция