Сергей Кирсанов: После поражений в Тюмени и Самаре нам было нужно выиграть

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов – о победе над «Томью» (1:0) в матче 11-го тура первенства ФНЛ.

– Матчи «Сибири» и «Томи» в последнее время стали преподносить как дерби, так что мы понимали важность этой игры, – приводит слова Кирсанова официальный сайт «Сибири». – Просмотрев последние матчи «Томи», мы были готовы к тому, что соперник будет использовать двух высоких нападающих, что будет много длинных передач, борьба, подборы...

Группа атаки в ростовых и физических кондициях помощнее наших игроков, но мы были к этому готовы, потому что на тренировках специально отрабатывали элементы игры вверху с высокими нападающими.

Нам тяжеловато даются игры с такими командами, поэтому хорошо, что так все закончилось: мы победили 1:0, доставили радость нашим болельщикам и самим себе.

После поражений в Тюмени и Самаре нам было нужно обязательно выиграть сегодня, чтобы с хорошим настроением готовиться к выездному матчу с «Химками».