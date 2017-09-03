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Сергей Кирсанов: После поражений в Тюмени и Самаре нам было нужно выиграть

Источник:  ФК «Сибирь»Комментарии

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов – о победе над «Томью» (1:0) в матче 11-го тура первенства ФНЛ.

– Матчи «Сибири» и «Томи» в последнее время стали преподносить как дерби, так что мы понимали важность этой игры, – приводит слова Кирсанова официальный сайт «Сибири». – Просмотрев последние матчи «Томи», мы были готовы к тому, что соперник будет использовать двух высоких нападающих, что будет много длинных передач, борьба, подборы...

Группа атаки в ростовых и физических кондициях помощнее наших игроков, но мы были к этому готовы, потому что на тренировках специально отрабатывали элементы игры вверху с высокими нападающими.

Нам тяжеловато даются игры с такими командами, поэтому хорошо, что так все закончилось: мы победили 1:0, доставили радость нашим болельщикам и самим себе.

После поражений в Тюмени и Самаре нам было нужно обязательно выиграть сегодня, чтобы с хорошим настроением готовиться к выездному матчу с «Химками».

Матч

Сибирь - Томь - 1:0 (1:0)

Голы

Дегтярёв 34 (1:0).

Состав

Сибирь: Цыган, Аравин, Цховребов, Гладышев (Азаров, 55), Магаль (Галыш, 85), Мищенко, Макаренко, Плопа, Андреев (Парфинович, 46), Дегтярёв, Житнев (Беляев, 83)

Томь: Шафинский, Пульич, Герасимов (Зуйков, 52), Микуцкис, Иванов, Макурин (Померко, 72), Деобальд (Кудряшов, 73), Войдель, Сасин, Саная, Соболев

Предупреждения:

Магаль, 63 - Войдель, 33; Зуйков, 78; Пульич, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

02 сентября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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