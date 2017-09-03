Валерий Петраков: по содержанию игры мы «Сибири» ни в чем не уступили
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал
поражение от «Сибири» (0:1) в матче 11-го тура первенства ФНЛ.
«Неоднозначное мнение о матче: по содержанию игры мы
хозяевам ни в чем не уступили, но уступили в самом важном – счете.
Одна-единственная ошибка привела к взятию наших ворот, мы не смогли правильно
организовать игру, и однозначных моментов во втором тайме для того, чтобы
сравнять счет, к сожалению, не было.
Такую оборону, как у «Сибири», достаточно тяжело взломать, хотя я в перерыве подсказывал футболистам, что нужно больше скоростных и индивидуальных действий, что нужно создавать моменты и зарабатывать штрафные, но у нас все это было на подступах. За исключением верховой борьбы, которую мы чаще выигрывали, отметить нечего. Поэтому такой плачевный итог», – приводит слова Петракова официальный сайт «Сибири».
Матч
Голы
Дегтярёв 34 (1:0).
Состав
Сибирь: Цыган, Аравин, Цховребов, Гладышев (Азаров, 55), Магаль (Галыш, 85), Мищенко, Макаренко, Плопа, Андреев (Парфинович, 46), Дегтярёв, Житнев (Беляев, 83)
Томь: Шафинский, Пульич, Герасимов (Зуйков, 52), Микуцкис, Иванов, Макурин (Померко, 72), Деобальд (Кудряшов, 73), Войдель, Сасин, Саная, Соболев
Предупреждения:
Магаль, 63 - Войдель, 33; Зуйков, 78; Пульич, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
02 сентября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция