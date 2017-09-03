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Андрей Тихонов: Гол и удаление психологически помешали нашей команде

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Оренбурга» (2:3) в матче 11-го тура первенства ФНЛ.

– Сегодня не получилось выиграть. Думаю, что гол и удаление психологически помешали нашей команде, – приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев». – При этом мы имели неплохие моменты, делали подходы. Но футбол – это голы.

 Сегодня мы забили на один мяч меньше, чем соперник. Поэтому и проиграли. Думаю, что игра понравилась зрителям. Было много голов, удаление, пенальти. Что касается 11-метрового, то судья у нас был квалифицированный, он принял это решение.

 Хватит ли у нас игроков на два турнира? У каждой команды в наличии 23-24 футболиста. Здесь все зависит от задачи. К нам в Кубке России приедет «Локомотив». Мы будем стараться. Ведь мы играем для болельщиков.

Матч

Оренбург - Крылья Советов - 3:2 (1:1)

Голы

Мияилович 4 (0:1). Кулик 39 (1:1 - пен.). Малых 48 (2:1). Корниленко 58 (2:2). Парняков 85 (3:2).

Состав

Оренбург: Руденко, Ойеволе, Андреев, Малых, Воробьёв (Удалый, 29), Попов, Кулик (Георгиев, 62), Чиркин (Бреев, 75), Ефремов, Парняков, Делькин (Мамтов, 46)

Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Зотов (Немчанинов, 63 Голышев, 86), Таранов, Гоцук, Кленкин (Ткачук, 54), Зинков (Чочиев, 55), Мияилович, Самодин, Корниленко, Алиев

Предупреждения:

Андреев, 17 - Гоцук, 56; Таранов, 64

Удаления:

Андреев, 26 - нет

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

02 сентября 16:00, Газовик, Онлайн-трансляция

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