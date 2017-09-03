Андрей Тихонов: Гол и удаление психологически помешали нашей команде

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Оренбурга» (2:3) в матче 11-го тура первенства ФНЛ.

– Сегодня не получилось выиграть. Думаю, что гол и удаление психологически помешали нашей команде, – приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев». – При этом мы имели неплохие моменты, делали подходы. Но футбол – это голы.

Сегодня мы забили на один мяч меньше, чем соперник. Поэтому и проиграли. Думаю, что игра понравилась зрителям. Было много голов, удаление, пенальти. Что касается 11-метрового, то судья у нас был квалифицированный, он принял это решение.

Хватит ли у нас игроков на два турнира? У каждой команды в наличии 23-24 футболиста. Здесь все зависит от задачи. К нам в Кубке России приедет «Локомотив». Мы будем стараться. Ведь мы играем для болельщиков.