Андрей Тихонов: Гол и удаление психологически помешали нашей команде
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал
поражение от «Оренбурга» (2:3) в матче 11-го тура первенства ФНЛ.
– Сегодня не получилось выиграть. Думаю, что гол и удаление
психологически помешали нашей команде, – приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев». – При этом мы имели неплохие моменты, делали
подходы. Но футбол – это голы.
Сегодня мы забили на
один мяч меньше, чем соперник. Поэтому и проиграли. Думаю, что игра понравилась
зрителям. Было много голов, удаление, пенальти. Что касается 11-метрового, то
судья у нас был квалифицированный, он принял это решение.
Хватит ли у нас игроков на два турнира? У каждой команды в наличии 23-24 футболиста. Здесь все зависит от задачи. К нам в Кубке России приедет «Локомотив». Мы будем стараться. Ведь мы играем для болельщиков.
Матч
Оренбург - Крылья Советов - 3:2 (1:1)
Голы
Мияилович 4 (0:1). Кулик 39 (1:1 - пен.). Малых 48 (2:1). Корниленко 58 (2:2). Парняков 85 (3:2).
Состав
Оренбург: Руденко, Ойеволе, Андреев, Малых, Воробьёв (Удалый, 29), Попов, Кулик (Георгиев, 62), Чиркин (Бреев, 75), Ефремов, Парняков, Делькин (Мамтов, 46)
Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Зотов (Немчанинов, 63 Голышев, 86), Таранов, Гоцук, Кленкин (Ткачук, 54), Зинков (Чочиев, 55), Мияилович, Самодин, Корниленко, Алиев
Предупреждения:
Андреев, 17 - Гоцук, 56; Таранов, 64
Удаления:
Андреев, 26 - нет
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
02 сентября 16:00, Газовик, Онлайн-трансляция