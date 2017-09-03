Дмитрий Гунько: Команда не сумела должным образом настроиться на соперника

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько – о поражении от команды «Луч-Энергия» (1:3) в матче 11-го тура первенства ФНЛ.

«К сожалению, сегодня команда не сумела должным образом настроиться на соперника. Из-за этого футболисты допускали простейшие ошибки, повлиявшие на ход игры.

Одна из них привела к удалению. Правда, на мой взгляд, трактовка судьей этого эпизода была не совсем правильной. Щербаков не сбивал соперника сзади. Он допустил техническую ошибку при выполнении отбора.

Так или иначе, команда осталась вдесятером. То, что мы планировали в перерыве, тоже выполнить не удалось. Отсюда итог – домашнее поражение», – приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака».