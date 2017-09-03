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Дмитрий Гунько: Команда не сумела должным образом настроиться на соперника

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько – о поражении от команды «Луч-Энергия» (1:3) в матче 11-го тура первенства ФНЛ.

«К сожалению, сегодня команда не сумела должным образом настроиться на соперника. Из-за этого футболисты допускали простейшие ошибки, повлиявшие на ход игры.

Одна из них привела к удалению. Правда, на мой взгляд, трактовка судьей этого эпизода была не совсем правильной. Щербаков не сбивал соперника сзади. Он допустил техническую ошибку при выполнении отбора.

Так или иначе, команда осталась вдесятером. То, что мы планировали в перерыве, тоже выполнить не удалось. Отсюда итог – домашнее поражение», – приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака».

Матч

Спартак-2 - Луч-Энергия - 1:3 (0:0)

Голы

Гелоян 48 (0:1). Болжевич 60 (0:2). Пантелеев 70 (1:2). Мязин 90 (1:3).

Состав

Спартак-2: Максименко, Щербаков, Сокол, Тигиев, Мамин, Пантелеев, Самсонов, Полубояринов, Самбу (Красильниченко, 46), Нимели, Давыдов (Рудковский, 78)

Луч-Энергия: Котляров, Болжевич, Соблиров, Насадюк, Марущак, Бажев (Мязин, 84), Маляка, Фомин, Килин (Тихий, 86), Гелоян (Хлебородов, 69), Гордиенко (Носов, 73)

Предупреждения:

Полубояринов, 70 - Котляров, 67; Фомин, 69

Удаления:

Щербаков, 22 - нет

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

02 сентября 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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