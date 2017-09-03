Андрей Шевченко: Приятно было обыграть сборную Турции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от победы над командой Турции (2:0) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.

– Всем болельщикам большое спасибо за поддержку, – приводит слова Шевченко Sportarena. – Давно не было такого стадиона на наших матчах. Спасибо и фанатам. Не было файеров, все прошло отлично. Спасибо огромное.

Мы готовились к матчу хорошо. Соперника изучили хорошо и убрали все его сильные стороны, постарались убрать ему пространство. Мы выглядели физически лучше и играли правильно. Это и позволило нам добиться победы.

Год назад со сборной Турции был совершенно другой матч. У нас тогда не было такого взаимопонимания. О Турции я говорить не хочу. В ней недавно поменялся тренер. Луческу было тяжело подготовить команду. Но мы думали только о себе. Туркам мы ничего не позволили сделать и провели идеальный матч. Со времени первой игры с турками сборная Украины прибавила.

Луческу сделал многое. С ним всегда интересно. Он может и хорошо подготовить команду, может хорошо расставить акценты и убрать с игроков давление, взяв его на себя. Приятно было обыграть сборную Турции. Я верю, что у нее неплохое будущее и желаю ей только удачи.