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Андрей Шевченко: Приятно было обыграть сборную Турции

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от победы над командой Турции (2:0) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.

– Всем болельщикам большое спасибо за поддержку, – приводит слова Шевченко Sportarena. – Давно не было такого стадиона на наших матчах. Спасибо и фанатам. Не было файеров, все прошло отлично. Спасибо огромное.

Мы готовились к матчу хорошо. Соперника изучили хорошо и убрали все его сильные стороны, постарались убрать ему пространство. Мы выглядели физически лучше и играли правильно. Это и позволило нам добиться победы.

Год назад со сборной Турции был совершенно другой матч. У нас тогда не было такого взаимопонимания. О Турции я говорить не хочу. В ней недавно поменялся тренер. Луческу было тяжело подготовить команду. Но мы думали только о себе. Туркам мы ничего не позволили сделать и провели идеальный матч. Со времени первой игры с турками сборная Украины прибавила.

Луческу сделал многое. С ним всегда интересно. Он может и хорошо подготовить команду, может хорошо расставить акценты и убрать с игроков давление, взяв его на себя. Приятно было обыграть сборную Турции. Я верю, что у нее неплохое будущее и желаю ей только удачи.

Матч

Украина - Турция - 2:0 (2:0)

Голы

Ярмоленко 18 (1:0). Ярмоленко 42 (2:0).

Состав

Украина: Пятов, Кривцов, Хачериди, Бутко, Матвиенко, Ярмоленко, Коноплянка (Зинченко, 90), Коваленко, Степаненко, Ротань (Малиновский, 79), Кравец (Беседин, 70)

Турция: Бабакан, Озбайракли, Азиз (Союнчу, 73), Кейбаши, Джигерджи, Белезоглу, Туфан (Озьякуп, 60), Чалханоглу (Туран, 68), Топал, Тосун, Ундер

Предупреждения:

Беседин, 71 - Озьякуп, 86

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

02 сентября 21:45, Металлист, Онлайн-трансляция

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