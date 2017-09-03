Андрей Шевченко: Приятно было обыграть сборную Турции
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился
впечатлениями от победы над командой Турции (2:0) в матче европейской
квалификации ЧМ-2018.
– Всем болельщикам большое спасибо за поддержку, – приводит
слова Шевченко Sportarena.
– Давно не было такого стадиона на наших матчах. Спасибо и фанатам. Не было
файеров, все прошло отлично. Спасибо огромное.
Мы готовились к матчу хорошо. Соперника изучили хорошо и
убрали все его сильные стороны, постарались убрать ему пространство. Мы
выглядели физически лучше и играли правильно. Это и позволило нам добиться
победы.
Год назад со сборной Турции был совершенно другой матч. У
нас тогда не было такого взаимопонимания. О Турции я говорить не хочу. В ней
недавно поменялся тренер. Луческу было тяжело подготовить команду. Но мы думали
только о себе. Туркам мы ничего не позволили сделать и провели идеальный матч.
Со времени первой игры с турками сборная Украины прибавила.
Луческу сделал многое. С ним всегда интересно. Он может и хорошо подготовить команду, может хорошо расставить акценты и убрать с игроков давление, взяв его на себя. Приятно было обыграть сборную Турции. Я верю, что у нее неплохое будущее и желаю ей только удачи.
Матч
Голы
Ярмоленко 18 (1:0). Ярмоленко 42 (2:0).
Состав
Украина: Пятов, Кривцов, Хачериди, Бутко, Матвиенко, Ярмоленко, Коноплянка (Зинченко, 90), Коваленко, Степаненко, Ротань (Малиновский, 79), Кравец (Беседин, 70)
Турция: Бабакан, Озбайракли, Азиз (Союнчу, 73), Кейбаши, Джигерджи, Белезоглу, Туфан (Озьякуп, 60), Чалханоглу (Туран, 68), Топал, Тосун, Ундер
Предупреждения:
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
02 сентября 21:45, Металлист, Онлайн-трансляция