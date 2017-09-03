Мирча Луческу: Арбитр должен был извиниться, голы забиты неправильно

Главный трене сборной Турции по футболу Мирча Луческу – о поражении от команды Украины (0:2) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.

«На поле было две разные команды. Соперники хорошо владели мячом, мы должны были это учесть. Их команда была собрана из двух команд, а турецкая – сразу из десяти клубов.

Признаю, что Украина победу заслужила. Но когда Украина забивала первый гол был офсайд, когда второй — мяч ушел за пределы поля. Впрочем, если бы не было этих голов, то, думаю, могли быть и другие голы. Но также и мы не получили право на пенальти, хотя он был.

Я должен был показать арбитру, что голы были забиты неправильно. Он должен был, по меньшей мере, перед нами извиниться. Именно поэтому я и показывал арбитру после игры моменты на телефоне», - приводит слова Луческу Sportarena.