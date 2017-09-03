Мирча Луческу: Арбитр должен был извиниться, голы забиты неправильно
Главный трене сборной Турции по футболу Мирча Луческу – о
поражении от команды Украины (0:2) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.
«На поле было две разные команды. Соперники хорошо владели
мячом, мы должны были это учесть. Их команда была собрана из двух команд, а
турецкая – сразу из десяти клубов.
Признаю, что Украина победу заслужила. Но когда Украина забивала
первый гол был офсайд, когда второй — мяч ушел за пределы поля. Впрочем, если
бы не было этих голов, то, думаю, могли быть и другие голы. Но также и мы не
получили право на пенальти, хотя он был.
Я должен был показать арбитру, что голы были забиты неправильно. Он должен был, по меньшей мере, перед нами извиниться. Именно поэтому я и показывал арбитру после игры моменты на телефоне», - приводит слова Луческу Sportarena.
Матч
Голы
Ярмоленко 18 (1:0). Ярмоленко 42 (2:0).
Состав
Украина: Пятов, Кривцов, Хачериди, Бутко, Матвиенко, Ярмоленко, Коноплянка (Зинченко, 90), Коваленко, Степаненко, Ротань (Малиновский, 79), Кравец (Беседин, 70)
Турция: Бабакан, Озбайракли, Азиз (Союнчу, 73), Кейбаши, Джигерджи, Белезоглу, Туфан (Озьякуп, 60), Чалханоглу (Туран, 68), Топал, Тосун, Ундер
Предупреждения:
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
02 сентября 21:45, Металлист, Онлайн-трансляция