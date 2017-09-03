Надаль победил Майера в третьем круге US Open

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в матче третьего круга US Open победил аргентинца Леонардо Майера со счетом 6:7 (3:7) 6:3, 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 20 минут, за это время Надаль четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 25, в активе его соперника 12 эйсов, пять двойных и один брейк из трех.

В 1/8 финала турнира в США испанец встретится с представителем Украины Александром Долгополовым.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг