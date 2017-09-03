Надаль победил Майера в третьем круге US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в матче третьего
круга US Open победил аргентинца Леонардо Майера со счетом 6:7 (3:7) 6:3,
6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 3 часа 20 минут, за это время Надаль
четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть
брейк-пойнтов из 25, в активе его соперника 12 эйсов, пять двойных и один брейк из
трех.
В 1/8 финала турнира в США испанец встретится с
представителем Украины Александром Долгополовым.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Надаль Р. (Испания) - Майер Л. (Аргентина) - 6:7, 6:3, 6:1, 6:4
Место и дата
03 сентября 00:15, , Онлайн-трансляция
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