Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина- : -Киз
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Футбол  Голландия- : -Болгария
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Россия- : -Динамо
Футбол  Венгрия- : -Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Надаль победил Майера в третьем круге US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль в матче третьего круга US Open победил аргентинца Леонардо Майера со счетом 6:7 (3:7) 6:3, 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 20 минут, за это время Надаль четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 25, в активе его соперника 12 эйсов, пять двойных и один брейк из трех.

В 1/8 финала турнира в США испанец встретится с представителем Украины Александром Долгополовым.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг

Матч

Надаль Р. (Испания) - Майер Л. (Аргентина) - 6:7, 6:3, 6:1, 6:4

Место и дата

03 сентября 00:15, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павлюченкова и Младенович вышли в третий круг US Open в парном разрядеВ матче второго круга US Open в парном разряде россиянка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович победили представительниц Китая Цзян Ван и Ван Яфань со счетом 3:6, 6:4, 6:0.Свитолина победила Роджерс и вышла в четвертый раунд US OpenВ третьем круге US Open украинская теннисистка Элина Свитолина победила американку Шелби Роджерс со счетом 6:4, 7:5.Рублев вышел в 1/8 финала US Open, где встретится с ГоффеномВ матче третьего круга US Open россиянин Андрей Рублев победил боснийца Дамира Джумхура со счетом 6:4, 6:4, 5:7, 6:4.Касаткина переиграла Остапенко и вышла в четвертый круг US OpenНа проходящем в эти дни в Нью-Йорке Открытом чемпионате США по теннису россиянка Дарья Касаткина переиграла представительницу Латвии Елену Остапенко в двух сетах - 6:3, 6:2.US Open. Женщины. 3-й раунд. Остапенко – Касаткина, Веснина – Киз и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей третьего раунда US Open в женском одиночном разряде.
MMA
Волков нокаутировал Штруве в поединке UFC Fight Night 115 (видео)
Футбол
Месси не продлит контракт с «Барселоной» и уйдет из команды бесплатно
Бокс
Умар Кремлев: Тищенко по делу проиграл Савону
Футбол
Дубль Ярмоленко помог Украине обыграть Турцию и выйти в лидеры группы
все новости
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надальвсе новости
US Open
US Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости