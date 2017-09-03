Александр Волков: Не сомневался в победе

Российский тяжеловес Александр Волков поделился впечатлениями от победы техническим нокаутом над голландцем Стефаном Штруве в главном поединке турнира UFC Fight Night 115 в Роттердаме.

– Бой получился тяжелым, но я не сомневался в своей победе от самого начала и до конца, - приводит слова Волкова «Матч ТВ». - Когда шел к октагону, присутствовала только уверенность в успехе. Это результат четко проделанной работы.

– Было пару моментов, когда Штруве попал по вам. Сильно чувствовалось?

– Нокаут происходит, если ты пропускаешь тот удар, который не видишь. Я же был готов к каждому попаданию, поэтому сильно не потрясло. Знаете, это надламывает, когда ты попадаешь, а соперник продолжает напирать. Так получилось и в моем случае, что отрицательно сказалось на настрое Штруве. Хайкик? Если честно, не особо почувствовал. Получилось перевести момент в свою пользу, подхватив ногу. Больше он попал коленом. Я заволновался, что может быть перелом носа, из-за которого остановят бой.