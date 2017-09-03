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Алексей Кудашов: Это была худшая игра в этом сезоне

Источник:  ХК «Северсталь»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов – о поражении от «Северстали» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хочу поздравить соперника с победой, – приводит слова Кудашова официальный сайт «Северстали». – Сегодня они ее заслужили. «Северсталь» по игре была быстрее и, видимо, больше хотела выиграть. Игроки соперника были сильнее во всех единоборствах.

Касаемо нашей команды могу сказать, что это была худшая игра в этом сезоне. Не было ни нормальной атаки, ни нормальной обороны. Был какой–то хаос на льду. Будем исправлять.

– Поражение ударило по моральному состоянию команды?
– Сейчас игры идут через день. Так что нельзя думать о таких вещах, нужно готовится к следующему матчу. Мы проведем анализ, разберем, что произошло и как, и будем двигаться дальше. Если зацикливаться на одной игре, далеко не уедешь.

Матч

Северсталь - Локомотив - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Кагарлицкий (Чернов, Бумагин), 0:38 (1:0). Кадейкин (Коршков), 1:44 (1:1). Рыбин (Трубачёв), 12:09 (2:1). Монс (Вишневский), 27:51 (3:1). Апальков (Осипов, Аверин), 51:49 (3:2).

Место и дата

02 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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