Александр Гулявцев: Нам были нужны очки, но прежде всего нужна была победа

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев – о победе над «Локомотивом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы сегодня очень серьезно настраивались после тяжелого выезда, – приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали». – Нам были нужны очки, но прежде всего нужна была победа, чтобы команда поверила в себя.

Мы здорово начали матч, и второй период, в принципе, остался за нами. Но в третьей двадцатиминутке «Локомотив» добавил. Мы попросили игроков сконцентрироваться больше на обороне, а не на атаке. Играть в три пары защитников тяжеловато. И ребята старались, пластались, ловили, что летело в сторону ворот на себя.

Отдельное спасибо нашим болельщикам. Если каждый матч будет такая поддержка, то команда «полетит».

– Перед сегодняшним матчем команду нужно было особо настраивать?

– Нет. В тех четырех поражениях, которые были на выезде, нам не хватало голов, нацеленности на ворота. Мы работали в этом направлении, и это принесло результат.