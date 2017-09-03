Александр Гулявцев: Нам были нужны очки, но прежде всего нужна была победа
Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев – о победе
над «Локомотивом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Мы сегодня очень серьезно настраивались после тяжелого выезда, – приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали». – Нам были нужны очки, но прежде всего нужна была победа, чтобы команда поверила в себя.
Мы здорово начали матч, и второй период, в принципе, остался
за нами. Но в третьей двадцатиминутке «Локомотив» добавил. Мы
попросили игроков сконцентрироваться больше на обороне, а не на атаке. Играть в
три пары защитников тяжеловато. И ребята старались, пластались, ловили, что летело
в сторону ворот на себя.
Отдельное спасибо нашим болельщикам. Если каждый матч будет
такая поддержка, то команда «полетит».
– Перед сегодняшним
матчем команду нужно было особо настраивать?
– Нет. В тех четырех поражениях, которые были на выезде, нам не хватало голов, нацеленности на ворота. Мы работали в этом направлении, и это принесло результат.
Матч
Северсталь - Локомотив - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Кагарлицкий (Чернов, Бумагин), 0:38 (1:0). Кадейкин (Коршков), 1:44 (1:1). Рыбин (Трубачёв), 12:09 (2:1). Монс (Вишневский), 27:51 (3:1). Апальков (Осипов, Аверин), 51:49 (3:2).
Место и дата
02 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция