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Александр Гулявцев: Нам были нужны очки, но прежде всего нужна была победа

Источник:  ХК «Северсталь»Комментарии

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев – о победе над «Локомотивом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы сегодня очень серьезно настраивались после тяжелого выезда, – приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали». – Нам были нужны очки, но прежде всего нужна была победа, чтобы команда поверила в себя.

Мы здорово начали матч, и второй период, в принципе, остался за нами. Но в третьей двадцатиминутке «Локомотив» добавил. Мы попросили игроков сконцентрироваться больше на обороне, а не на атаке. Играть в три пары защитников тяжеловато. И ребята старались, пластались, ловили, что летело в сторону ворот на себя.

Отдельное спасибо нашим болельщикам. Если каждый матч будет такая поддержка, то команда «полетит».

– Перед сегодняшним матчем команду нужно было особо настраивать?
– Нет. В тех четырех поражениях, которые были на выезде, нам не хватало голов, нацеленности на ворота. Мы работали в этом направлении, и это принесло результат.

Матч

Северсталь - Локомотив - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Кагарлицкий (Чернов, Бумагин), 0:38 (1:0). Кадейкин (Коршков), 1:44 (1:1). Рыбин (Трубачёв), 12:09 (2:1). Монс (Вишневский), 27:51 (3:1). Апальков (Осипов, Аверин), 51:49 (3:2).

Место и дата

02 сентября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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