Евгений Калешин: Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Кубани»

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин – о поражении от «Балтики» (1:5) в матче 11-го тура первенства ФНЛ.

- Сложно комментировать такой матч, – приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани». – Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками, особенно теми, кто сегодня приехал нас поддержать. Очень сложно принять такой безвольный матч и сложно сейчас объяснить, почему команда вышла на поле настолько демотивированной.

Те грубые ошибки, которые мы допустили в первом тайме, непозволительны игрокам такого уровня. Естественно, что ответственность за подготовку команды и, в том числе, мотивацию лежит на тренере, но мне на данный момент сложно объяснить причину такого провала.