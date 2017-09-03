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Евгений Калешин: Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Кубани»

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин – о поражении от «Балтики» (1:5) в матче 11-го тура первенства ФНЛ.

- Сложно комментировать такой матч, – приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани». – Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками, особенно теми, кто сегодня приехал нас поддержать. Очень сложно принять такой безвольный матч и сложно сейчас объяснить, почему команда вышла на поле настолько демотивированной.

Те грубые ошибки, которые мы допустили в первом тайме, непозволительны игрокам такого уровня. Естественно, что ответственность за подготовку команды и, в том числе, мотивацию лежит на тренере, но мне на данный момент сложно объяснить причину такого провала.

Матч

Балтика - Кубань - 5:1 (3:0)

Голы

Джалилов А. 21 (1:0). Себаи 39 (2:0). Себаи 40 (3:0). Шешуков 60 (4:0). Скопинцев 64 (5:0). Гапон 69 (5:1).

Состав

Балтика: Помазан, Степанец (Шешуков, 46), Крючков, Тимошин, Логашов, Каленкович, Джалилов А. (Чуперка, 62), Скопинцев, Свежов, Себаи (Кобялко, 71), Касьян (Малеев, 80)

Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев (Гапон, 60), Бендзь, Байрыев, Маляров, Коновалов (Нурисов, 56), Алейник, Гай, Обухов, Гогниев

Предупреждения:

нет - Бендзь, 51; Нурисов, 84

Удаления:

Логашов, 66 - нет

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

02 сентября 18:00, Балтика, Онлайн-трансляция

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