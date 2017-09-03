Евгений Калешин: Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Кубани»
Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин – о поражении от «Балтики»
(1:5) в матче 11-го тура первенства ФНЛ.
- Сложно комментировать такой матч, – приводит слова
Калешина официальный сайт «Кубани». – Хотелось бы извиниться перед нашими
болельщиками, особенно теми, кто сегодня приехал нас поддержать. Очень сложно
принять такой безвольный матч и сложно сейчас объяснить, почему команда вышла
на поле настолько демотивированной.
Те грубые ошибки, которые мы допустили в первом тайме, непозволительны игрокам такого уровня. Естественно, что ответственность за подготовку команды и, в том числе, мотивацию лежит на тренере, но мне на данный момент сложно объяснить причину такого провала.
Матч
Голы
Джалилов А. 21 (1:0). Себаи 39 (2:0). Себаи 40 (3:0). Шешуков 60 (4:0). Скопинцев 64 (5:0). Гапон 69 (5:1).
Состав
Балтика: Помазан, Степанец (Шешуков, 46), Крючков, Тимошин, Логашов, Каленкович, Джалилов А. (Чуперка, 62), Скопинцев, Свежов, Себаи (Кобялко, 71), Касьян (Малеев, 80)
Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев (Гапон, 60), Бендзь, Байрыев, Маляров, Коновалов (Нурисов, 56), Алейник, Гай, Обухов, Гогниев
Предупреждения:
Удаления:
Логашов, 66 - нет
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
02 сентября 18:00, Балтика, Онлайн-трансляция