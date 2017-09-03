Сборная России – «Динамо». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты сборной России в рамках товарищеского матча
сыграют с московским «Динамо».
Встреча пройдет на поле «Арены Химки» и начнется в 17:30 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, подопечные Станислава Черчесова в своем последнем матче уступили мексиканцам (1:2) в Кубке конфедераций, а «Динамо» на прошлой неделе проиграло «Краснодару» (0:2) в матче восьмого тура РФПЛ.
Матч
Место и дата
03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция
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