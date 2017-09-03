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Новак Джокович во второй раз стал отцом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович во второй раз стал отцом.

Его жена Елена родила ему дочку, которую назвали Тарой. Первый ребенок – сын Стефан, появился на свет в октябре 2014 года.

Напомним, последним турниром Новака стал Уимблдон, в четвертьфинале которого он отказался от борьбы из-за травмы, а затем объявил о завершении выступления в этом сезоне из-за проблем с локтевым суставом.

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