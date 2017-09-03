Новак Джокович во второй раз стал отцом
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Экс-первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович
во второй раз стал отцом.
Его жена Елена родила ему дочку, которую назвали Тарой.
Первый ребенок – сын Стефан, появился на свет в октябре 2014 года.
Напомним, последним турниром Новака стал Уимблдон, в
четвертьфинале которого он отказался от борьбы из-за травмы, а затем объявил о
завершении выступления в этом сезоне из-за проблем с локтевым суставом.
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