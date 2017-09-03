Себастьян Феттель: Я был удивлен скоростью соперников

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты квалификации Гран-при Италии, по итогам которой немец занял восьмое место.

– Быстрым кругом я вполне доволен, просто машина оказалась недостаточно быстра, - приводит слова Феттеля f1news.ru. - Я был удивлен скоростью соперников – мы не смогли ей соответствовать. Причину я пока не знаю.

– Дело в настройках?

– Не думаю. Очевидно, есть какая-то причина – нам предстоит ее найти. Но сейчас я не представляю, в чем дело. Есть несколько моментов, которые мы изучим и попытаемся понять.