Себастьян Феттель: Я был удивлен скоростью соперников
Источник: F1news.ruКомментарии
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал
результаты квалификации Гран-при Италии, по итогам которой немец занял восьмое
место.
– Быстрым кругом я вполне доволен, просто машина оказалась
недостаточно быстра, - приводит слова Феттеля f1news.ru.
- Я был удивлен скоростью соперников – мы не смогли ей соответствовать. Причину
я пока не знаю.
– Дело в настройках?
– Не думаю. Очевидно, есть какая-то причина – нам предстоит ее найти. Но сейчас я не представляю, в чем дело. Есть несколько моментов, которые мы изучим и попытаемся понять.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически